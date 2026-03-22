25/03/2026 fare

Dai CEO ottimismo moderato e spinta strategica verso l'AI

Galimberti (EY): i leader del settore Financial puntano su AI, M&A e talenti per crescere nonostante l'incertezza

Il CEO Outlook Survey di EY ha intervistato 240 amministratori delegati dei servizi finanziari in 21 Paesi, Italia compresa. Il 59% si dichiara ottimista sulle prospettive del 2026, ma solo il 27% ha fiducia elevata nell'ambiente macroeconomico. Nove su dieci prevedono crescita di ricavi, redditività e produttività; il 21% attende un incremento significativo dei ricavi e dei margini, mentre il 46% punta a una netta crescita della produttività. D'altro canto, il 23% prevede costi più alti rispetto al 2025.

Gli investimenti in AI superano le previsioni e rafforzano la fiducia dei top manager. Il 45% dei CEO ritiene l'AI e la digitalizzazione il fattore chiave di resilienza. Un quarto degli intervistati afferma che le iniziative AI hanno già superato le attese, e il 57% segnala risultati migliori del previsto. Il 30% crede che l'AI rivoluzionerà la capacità di creare valore entro due anni, mentre il 63% prevede miglioramenti operativi. Tra le tecnologie, il 53% indica la Generative AI come la più trasformativa, seguita dal machine learning (45%) e dagli agenti AI (38%). Il 76% dei consigli di amministrazione vuole monitorare le metriche ROI dei progetti di trasformazione con la stessa frequenza dei risultati finanziari. Il 90% ha definito responsabilità chiare a livello dirigenziale per i risultati AI, includendo etica, ROI e impatto sul lavoro; l'84% privilegia un'adozione responsabile anche a costo di benefici economici ridotti.



Leonardo Galimberti, Italy AI & Data Financial Services Lead di EY, afferma: "Con il passaggio dell'intelligenza artificiale dai progetti pilota a una implementazione su larga scala, gli operatori finanziari si posizionano come leader nella governance dell'AI, integrando le necessarie misure di controllo man mano che queste tecnologie vengono incorporate nelle strategie operative e di business. Nove CEO su dieci riportano l'esistenza di framework di governance a livello di consiglio di amministrazione, rispetto a otto su dieci negli altri settori: questo indica che il settore dei servizi finanziari sta definendo lo standard per la governance dell'intelligenza artificiale nel 2026".



Il capitale umano resta centrale: l'87% dei CEO è fiducioso sulla capacità di attrarre e trattenere talenti nel prossimo anno; il 60% crede che l'AI manterrà o aumenterà i posti di lavoro, contro il 28% che prevede una riduzione.

Le strategie di M&A, joint venture e alleanze si intensificano. Otto su dieci CEO hanno adattato i piani di investimento per rispondere a fattori geopolitici e commerciali. Un terzo ha posticipato investimenti, il 18% ha abbandonato mercati, ma il 32% ha accelerato nuovi investimenti e il 24% è entrato in nuovi mercati. L'ottimizzazione dei processi, l'aumento dei ricavi e il rafforzamento dell'engagement clienti guidano le acquisizioni, mentre la riduzione dei costi è il motivo principale per le dismissioni. Il 49% prevede attività di M&A entro l'anno, e l'84% pianifica joint venture o partnership strategiche. Gli Stati Uniti rimangono la destinazione preferita, seguiti da Regno Unito, Canada, Singapore e Germania.







"Nonostante le condizioni geopolitiche e macroeconomiche complesse, il management degli intermediari finanziari italiani sta agendo per rafforzare il posizionamento delle proprie aziende ricercando economie di scopo e di scala, come evidenziato in primis dal consolidamento in corso sul settore bancario. Inoltre, nel percorso di trasformazione digitale, emerge con forza un modello di collaborazione crescente tra incumbent ed ecosistema FinTech (inteso in senso lato ovvero considerando anche le InsurTech, le TechFin, le WealthTech, etc). Attraverso partnership e/o acquisizioni, si trasformano prodotti e servizi, per abilitare efficienza operativa, per adottare soluzioni basate sull'AI, per diversificare il business e aggredire nuovi segmenti di clientela", conclude Andrea Ferretti, Italy Clients & Industries Leader for Financial Services di EY.