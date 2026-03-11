Scaffali digitali: il nuovo standard di fiducia per i retailer | BusinessCommunity.it
Scaffali digitali: il nuovo standard di fiducia per i retailer

Pricer: la ricerca su 5.000 shopper mostra che prezzo, trasparenza e scaffali pieni guidano il settore

Pricer, leader mondiale nelle tecnologie per il retail, ha pubblicato i risultati di uno studio indipendente che ha coinvolto 5.000 consumatori in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Stati Uniti. La ricerca evidenzia che la chiarezza dei prezzi, la disponibilità dei prodotti sugli scaffali e l'accesso immediato a informazioni digitali sono ora i pilastri fondamentali dell'esperienza in-store.
- 8 consumatori su 10 richiedono un'esperienza coerente e sincronizzata tra canali online e offline.
- 6 consumatori su 10 chiedono maggiori contenuti digitali direttamente a scaffale.
- 7 consumatori su 10 abbandonano il punto vendita quando gli scaffali risultano vuoti.

Nel contesto globale, i dati confermano che la fiducia del cliente dipende da prezzo trasparente, informazioni affidabili e scaffali sempre riforniti. Senza questi elementi, le soluzioni tecnologiche avanzate perdono efficacia.
In Italia, la ricerca rileva il più alto livello di sensibilità al prezzo tra tutti i mercati analizzati: quasi 9 consumatori su 10 monitorano costantemente le variazioni di prezzo a scaffale. Il confronto dei prezzi è una pratica diffusa, con un tasso di comparazione a scaffale dell'83%. L'attenzione si concentra sul valore del singolo prodotto, più che sulla spesa complessiva del carrello.
Gli shopper italiani richiedono inoltre equità nella formazione dei prezzi, ovvero coerenza, chiarezza e leggibilità nel punto esatto della decisione d'acquisto. Le promozioni rimangono importanti - 6 consumatori su 10 le cercano attivamente - ma la loro efficacia è limitata se non accompagnata da trasparenza.

Il 58% dei consumatori italiani desidera trovare a scaffale informazioni su sostenibilità e provenienza dei prodotti, confermando una forte propensione a combinare convenienza economica e valori etici. La generazione Z e i Millennials rappresentano il segmento più attivo nell'uso di strumenti digitali per verificare offerte, confrontare alternative e cambiare marca quando il valore percepito non è chiaro.
L'evoluzione dello scaffale da mero supporto espositivo a punto chiave di fiducia è resa possibile dalle Electronic Shelf Labels (ESL) e da soluzioni digitali a scaffale. Queste tecnologie consentono ai retailer di allineare i prezzi in tempo reale, rendere le promozioni più comprensibili e fornire ai consumatori accesso immediato a dati rilevanti.


Lo scaffale è ora il canale più efficace per raccontare la proposta di valore al cliente

Pricer Avenue, la nuova piattaforma di comunicazione a scaffale, amplia ulteriormente le possibilità informative, trasformando lo scaffale in un vero canale di storytelling dinamico. In Italia, il punto vendita deve dimostrare concretamente la promessa di valore, garantendo continuità, credibilità e trasparenza.
La sfida per i retailer consiste nel convertire il punto vendita in un ambiente capace di rispondere a consumatori sempre più informati, esigenti e pronti a cambiare marca, costruendo un'esperienza in-store basata su trasparenza, affidabilità e fiducia.

