eCommerce B2B: perché la digitalizzazione resta incompleta
BusinessCommunity.it

18/03/2026

marketing

eCommerce B2B: perché la digitalizzazione resta incompleta

Zuiderhoek (Shopware): la metà delle richieste è ancora gestita manualmente nonostante i canali digitali attivi

Shopware ha pubblicato il whitepaper "B2B E-commerce Compass 2026", che evidenzia come più del 50% delle richieste standard nel B2B continui a essere trattato manualmente anche se il 60% delle imprese dispone già di canali digitali attivi. Il dato principale del report mostra una disparità evidente tra la presenza di touchpoint digitali e l'integrazione completa di processi, dati e sistemi interni.
Il documento indica che tra il 26% e il 75% delle richieste ricorrenti - preventivi standard, riordini o aggiornamenti di stato - viene ancora elaborato a mano. Questo crea un ecosistema ibrido in cui interfacce moderne convivono con workflow frammentati e architetture parzialmente collegate, riducendo efficienza, scalabilità e marginalità.

Le aspettative dei buyer si sono intensificate: il 73% preferisce ordinare online e l'83% si aspetta portali self-service completi e trasparenti. La distanza tra domanda di mercato e capacità operative interne è ora un rischio competitivo significativo per le aziende B2B.
"Il 2026 segna il passaggio da una logica di semplice digitalizzazione a una vera resilienza digitale", commenta Rob Zuiderhoek Director International Sales, Shopware. "Non è più sufficiente essere presenti online: le aziende devono integrare in modo strutturale dati, processi e automazione. Solo così il canale digitale può diventare un moltiplicatore di efficienza e valore, e non un ulteriore livello di complessità".

L'analisi di Shopware individua la resilienza digitale come fattore chiave per il commercio B2B, definita come la capacità di adattarsi rapidamente a variazioni di domanda, complessità di catalogo e pressione competitiva senza compromettere il controllo operativo né i costi.

Più che una previsione tecnologica, lo studio sottolinea la necessità di un cambio di prospettiva: la competitività futura dipenderà dalla coerenza tra architettura digitale, organizzazione interna e automazione dei processi.

