18/03/2026

SAP e Fresenius lanciano partnership per una sanità digitale sovrana

Klein (SAP): lo scopo è creare una piattaforma sanitaria digitale basata su AI e sovranità dei dati

SAP SE e Fresenius hanno annunciato una collaborazione strategica volta a velocizzare l'innovazione e a rafforzare l'assistenza sanitaria digitale. L'obiettivo è realizzare una struttura digitale sovrana, interoperabile e sostenuta da AI, capace di gestire i dati sanitari in modo responsabile e sicuro. La piattaforma sarà aperta, integrata e guidata dai dati, consentendo a ospedali e strutture mediche di tutto il mondo di sfruttare l'intelligenza artificiale senza compromettere la privacy.
Le due aziende prevedono di costruire congiuntamente una soluzione digitale scalabile e indipendente, basata su processi sanitari connessi e orientati ai dati. Su questa base svilupperanno soluzioni sanitarie innovative che aumenteranno la qualità, la trasparenza e l'efficienza dell'intera catena di assistenza. Le fondamenta tecnologiche includeranno: SAP Business Suite. SAP Business Data Cloud (SAP BDC). SAP Business Technology Platform (SAP BTP). SAP Business AI. AnyEMR. Questi componenti garantiranno un ambiente unificato, conforme, aperto ed espandibile per lo scambio sicuro dei dati e l'esecuzione controllata di modelli di AI.

In parallelo, le imprese svilupperanno una soluzione europea sovrana che integrerà i moderni sistemi informativi ospedalieri (HIS) secondo la strategia AnyEMR di SAP. L'adozione di standard aperti come HL7 FHIR faciliterà la connessione tra HIS, cartelle cliniche elettroniche (EMR) e altre applicazioni mediche.
"Con la tecnologia leader di SAP e la profonda competenza di Fresenius nel settore sanitario, puntiamo a creare per Fresenius una piattaforma sanitaria sovrana e interoperabile a livello globale" afferma Christian Klein, CEO e membro dell'Executive Board di SAP SE.
"Insieme a SAP, possiamo accelerare la trasformazione digitale dei sistemi sanitari tedesco ed europeo e abilitare una soluzione europea sovrana, così importante oggi nel contesto globale" , aggiunge Michael Sen, CEO di Fresenius.

Le aziende hanno indicato un investimento medio a medio termine dell'ordine di diverse centinaia di milioni di euro per guidare la trasformazione digitale del sistema sanitario tedesco ed europeo. La collaborazione si tradurrà in investimenti congiunti in startup e scaleup, sviluppo tecnologico condiviso e una governance coordinata tra le due realtà.

