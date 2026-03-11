18/03/2026 digital

CyberRes 2026: l'evento per ripensare alla cyber resilienza per le aziende

Florio (CyberRes 2026): il 16 aprile a Milano nasce un incontro pratico per trasformare la cyber security in cyber resilienza, con CISO, CFO e COO

Riccardo Florio ha presentato Cyber Res, la prima edizione dell'evento dedicato alla cyber resilienza. Si terrà il 16 aprile a Milano, nello Spazio Eventi del Centro Svizzero in Via Palestro 2. L'iniziativa vuole andare oltre la tradizionale cyber security, puntando a strategie che consentano alle imprese di reagire rapidamente a un attacco e garantire la continuità del business.

L'obiettivo è fornire soluzioni concrete, non solo presentazioni frontali. "Vogliamo toccare con mano la sicurezza e mostrare cosa significhi essere davvero resilienti" sottolinea Florio. Per questo l'evento prevede un approccio interattivo, con tavole rotonde, casi pratici e spazi per il networking.



Il pubblico è ampio: oltre ai CISO, saranno coinvolti Chief Financial Officer, Chief Operating Officer e manager dei service provider. La cyber resilienza, infatti, richiede la partecipazione di più funzioni aziendali per gestire il risk management e la governance.

La giornata è divisa in due sessioni. La mattina si concentra sulla strategia, trattando due macro-temi: - la governance e la compliance, con particolare riferimento a NIS2, che impone nuove regole di protezione dei dati; - il risk management, ovvero la valutazione del valore degli asset e la definizione di un trade-off tra investimento e rischio.





Nel pomeriggio si passa alla resilienza operativa. Si approfondiscono le SecOps, con focus su ransomware, intelligenza artificiale (AI) e autonomous security, per mostrare come gli automatismi possano supportare le difese. Si affronta anche il recovery, ossia le tecniche per ripristinare i sistemi nel minor tempo possibile, garantendo la continuità delle attività.

Tra gli sponsor confermati troviamo WatchGuard, Acronis, OpenText Cyber Security e Sentinel One. Gli esperti previsti includono Matteo Flora, specialista di AI applicata alla sicurezza, e Raul Chiesa, ethical hacker e consulente di SecOps.







Un elemento distintivo è la possibilità di prenotare slot one-to-one con i professionisti dei vendor. Questo consente a ogni partecipante di confrontare le diverse soluzioni sul mercato e individuare quella più adatta alle proprie esigenze.

L'evento è gratuito ma riservato a professionisti del settore. Al momento della registrazione, i partecipanti possono indicare le tematiche di interesse, così da personalizzare i contenuti della giornata.

In sintesi, Cyber Res vuole creare un punto di incontro tra chi offre tecnologie di sicurezza e chi deve affrontare le sfide quotidiane di un ambiente digitale sempre più complesso. L'obiettivo finale è fornire alle aziende gli strumenti per passare da una difesa reattiva a una capacità di risposta proattiva e resiliente.

Per iscriversi e consultare il programma completo, visita cyberres.it.

