18/03/2026 economia

Solo una donna su dieci investe sui mercati finanziari

Zerbola (XTB): la percentuale femminile negli investimenti resta bassa ma cresce globalmente in misura costante

XTB, fintech globale e broker quotato in borsa, ha pubblicato una ricerca che indica che in Italia solo il 10% delle donne partecipa ai mercati finanziari. Il valore è inferiore a quello registrato in Romania (22%), Portogallo (19%) e Repubblica Ceca (16%). "Se in Italia la percentuale di donne che investono nei mercati resta ancora limitata e stabile, a livello globale la partecipazione femminile continua invece a crescere. Questo indica che si sta attivando un movimento internazionale verso una maggiore inclusione finanziaria, che anche il nostro Paese può cogliere e sostenere", ha dichiarato Gaia Zerbola, Marketing & Partnerships Manager di XTB.



Nel 2025 l'investitrice italiana ha un'età media di 39 anni, leggermente inferiore ai 41 anni del 2024. Gli uomini, invece, hanno un'età media di 35 anni, quasi invariata rispetto ai 36 anni dell'anno precedente. Le donne preferiscono ancora investimenti tradizionali: l'11% dei loro portafogli è destinato a titoli azionari, rispetto al 6% del 2024, mentre la quota di ETF rimane al 3%.

L'aumento dell'esposizione azionaria suggerisce una maggiore apertura verso gli strumenti di mercato, ma le scelte rimangono concentrate su titoli considerati solidi, come Unicredit, Intesa Sanpaolo e Leonardo. Nella maggior parte degli altri Paesi, invece, il portafoglio delle investitrici è spesso orientato verso titoli legati ad aziende tech e di intelligenza artificiale internazionali, sintomo di una visione finanziaria di più ampio respiro.



Per quanto riguarda gli ETF, le investitrici italiane prediligono: iShares Core S&P 500 UCITS ETF, iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF e iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD. Queste scelte riflettono una propensione per indici globali e investimenti stabili.





Nel 2025 il 75% delle transazioni delle donne è stato effettuato via mobile, contro il 25% su desktop. Nel 2024 la divisione era invertita, con il 52% delle operazioni su desktop. Il passaggio al mobile indica che l'attività di investimento si sta integrando nella vita quotidiana grazie a piattaforme digitali intuitive. "Guardando al futuro, la democratizzazione degli investimenti e l'accesso a formazione pratica possono contribuire a colmare il divario. Le investitrici italiane mostrano un approccio prudente e allo stesso tempo stanno adottando strumenti digitali in modo sempre più naturale, integrando gli investimenti nella quotidianità. XTB si impegna attivamente e con costanza ad accompagnare le investitrici italiane in questo percorso, offrendo risorse dedicate e supporto concreto per prendere decisioni consapevoli e costruire un futuro finanziario più solido, inclusivo e sostenibile", conclude Zerbola.





