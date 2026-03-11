Perché affidarsi all'AI indebolisce la capacità critica - Punto e a capo - @gigibeltrame

18/03/2026 leisure

Perché affidarsi all'AI indebolisce la capacità critica

Affidarsi completamente all'AI ci fa perdere la nostra voce

L'uso intensivo dell'AI generativa può far svanire la capacità di valutare autonomamente le informazioni.

In pratica, quando il modello genera contenuti senza un controllo umano, il lettore riceve un testo privo di riferimenti personali, esperienze o conflitti interni. Questo rende il risultato simile a quello di chiunque altro utilizzi la stessa tecnologia.

Vale per i testi, per le immagini, per una presentazione, ...

Di fatto, meno ci si ferma a verificare la solidità di quanto prodotto, più si indebolisce il "muscolo" critico, cioè la capacità di distinguere tra un'argomentazione valida e un'affermazione infondata. La perdita di questo strumento critico è il segnale più evidente di un eccessivo affidamento all'AI.



Allo stesso tempo, delegare completamente la scrittura a un modello significa consegnare il timone a uno strumento privo di desideri, interessi o motivazioni. Per sua natura, l'AI non ha nulla da difendere né obiettivi da perseguire per conto dell'utente.

Non è banale come sembra, perché è una questione di fiducia assoluta mal riposta.

Dall'altro lato, utilizzare l'AI solo come supporto minimo, limitandola a funzioni di base, spreca il suo potenziale. È come impugnare un martello pneumatico e usarlo come un semplice martello manuale: si mantiene la difficoltà del compito senza sfruttare la potenza aggiuntiva.

La soluzione ideale consiste nel trovare un equilibrio: affidare all'AI le attività di forza bruta, di ricerca preliminare e di stesura di bozze, mantenendo la regia creativa nelle mani dell'operatore umano. Solo così si conservano le sfumature e le scelte che nascono dall'esperienza personale, senza rinunciare all'efficienza offerta dalla tecnologia.



