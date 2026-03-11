18/03/2026 economia

Petrolio sopra i 100 dollari: impatto geopolitico e rischi per l'economia globale

Willis (Columbia Threadneedle Inv.): il prezzo sale del 47% da febbraio, minaccia le forniture dal Golfo e pesa su consumatori

Il prezzo del petrolio si aggira intorno ai 100 dollari al barile, spinto dall'escalation del conflitto in Medio Oriente. Anthony Willis, Investment Manager di Columbia Threadneedle Investments, osserva che la crescita è legata alle preoccupazioni sulle forniture energetiche dal Golfo verso Asia ed Europa. Il valore è aumentato circa del 47% dalla fine di febbraio, quando gli Stati Uniti e Israele hanno avviato i primi attacchi contro l'Iran, e registra un incremento quasi del 76% dall'inizio dell'anno. Nonostante i livelli attuali siano elevati, rimangono al di sotto del picco di giugno 2008, quando il prezzo ha toccato i 147 dollari al barile; tuttavia, una chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz potrebbe farli risalire.



Storicamente, periodi con il petrolio sopra i 100 dollari (2008, 2012-2014, 2022) hanno coinciso con un contesto economico più debole. Willis sottolinea che, sebbene gli Stati Uniti siano quasi autosufficienti dal punto di vista energetico, il prezzo del petrolio rimane una variabile globale che influisce anche sull'economia americana. Negli USA il prezzo della benzina ha raggiunto i 3,50 dollari al gallone, segnando un forte rialzo nella scorsa settimana.

Il mercato è influenzato principalmente dalla possibilità che lo Stretto di Hormuz venga chiuso. In condizioni normali circa 90 petroliere attraversano quotidianamente il passaggio; attualmente si stima che 500 navi siano bloccate e almeno 10 siano già state colpite. Una chiusura ridurrebbe la capacità di stoccaggio dei paesi del Medio Oriente, costringendo a rallentare o sospendere la produzione. Inoltre, l'Iran potrebbe intensificare gli attacchi contro infrastrutture petrolifere e del gas nei paesi limitrofi, aggravando la situazione.





Per mitigare lo shock sui prezzi energetici, il G7 e l'IEA hanno avviato incontri. L'IEA dispone di riserve strategiche che potrebbero alleviare la pressione sull'offerta a breve termine. Altre soluzioni includono l'uso di oleodotti attraversanti l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che eviterebbero il transito marittimo nello stretto, ma la loro capacità è limitata. Una risposta più articolata potrebbe prevedere convogli navali di protezione, simili a quelli impiegati durante la guerra Iran-Iraq; tuttavia, tali operazioni richiederebbero tempo e ingenti risorse militari, con gli Stati Uniti probabili capofila.

Finora l'Iran non ha posizionato mine nei canali di navigazione, un elemento positivo per una rapida riapertura delle rotte commerciali. Tuttavia, la disponibilità di coperture assicurative resta cruciale, poiché la tolleranza al rischio degli assicuratori è attualmente molto bassa. Progressi nella creazione di scorte navali o escort militari potrebbero contribuire a stabilizzare il mercato.







"Nel breve periodo, l'incertezza continuerà probabilmente a pesare sulla propensione al rischio degli investitori. Se tuttavia il prezzo del petrolio dovesse tornare stabilmente sopra i 100 dollari al barile per un periodo prolungato, sarà necessario riconsiderare le prospettive macroeconomiche globali. Con il progressivo chiarimento sulla durata e sull'intensità del conflitto, sarà possibile formulare una valutazione più equilibrata sulle prospettive dei mercati", conclude Willis.





