Formula 1 lancia agente AI per i fan, in collaborazione con Salesforce

Il nuovo agente avrà il ruolo chiave di accompagnare i tifosi alla scoperta dei nuovi regolamenti tecnici 2026

Formula 1 ha annunciato il lancio di un assistente digitale basato sull'intelligenza artificiale, disponibile su F1.com. Il nuovo fan companion agent nasce dall'estensione della partnership pluriennale con Salesforce, leader mondiale nella piattaforma CRM AI. L'obiettivo è offrire risposte immediate, 24 ore su 24, alle domande più frequenti sui regolamenti tecnici del 2026 e migliorare l'interazione con i 827 milioni di fan nel mondo.

Il servizio si fonda su Agentforce, l'ecosistema AI di Salesforce, che attinge a fonti ufficiali della Formula 1 per fornire spiegazioni semplici e accessibili. Parallelamente, il motore analizza le richieste più ricorrenti e individua i temi di maggiore interesse, generando insight utili per la community.



Con il 43% della fanbase sotto i 35 anni, Formula 1 punta a una generazione abituata a contenuti immediati e personalizzati. L'introduzione del fan companion rappresenta un passo ulteriore nell'implementazione di Agentforce 360, la suite completa che integra persone, dati e agenti AI in un'unica piattaforma, trasformando la struttura digitale della Formula 1 in una vera Agentic Enterprise.

Agentforce 360 gestisce già le richieste più comuni, come problemi di login o streaming, con risultati concreti: l'80% delle richieste viene risolto entro poche ore e i tempi di gestione delle chat si riducono del 30%. Data 360 combina dati provenienti da oltre 100 fonti per creare profili fan unificati, consentendo all'AI di analizzare le informazioni in tempo reale e fornire risposte mirate.





L'integrazione con Agentforce Service supporta il team umano di customer service, tagliando dell'80% i tempi medi di risposta. Agentforce Marketing ha aumentato del 22% il click-through rate grazie a contenuti suggeriti dall'AI, mentre Slack facilita il coordinamento interno durante la produzione delle dirette live.

La partnership si estende anche alle attività in pista e negli spazi hospitality dei Gran Premi, con Salesforce che offre esperienze premium a clienti, partner e pubblico internazionale. Inoltre, Salesforce rimane Official Partner del Formula 1 Las Vegas Grand Prix e sostiene la F1 Academy, promuovendo diversità e inclusione nel motorsport.







"I nostri fan sono il cuore di tutto ciò che facciamo. Con la crescita globale del campionato, lavoriamo costantemente per avvicinarli a questo sport 365 giorni l'anno. In Salesforce abbiamo trovato un partner perfetto, che condivide la nostra dedizione nell'utilizzo di tecnologie all'avanguardia per connettere i fan e migliorare il modo in cui vivono lo sport", afferma Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1.

"La Formula 1 si fonda sulla precisione e, con Agentforce, abbiamo già visto come l'unificazione di dati, agenti e team umani abbia trasformato il modo in cui F1 coinvolge i propri fan", ha affermato Patrick Stokes, CMO di Salesforce. "Questa estensione ci permette di portare esperienze sempre più evolute a un'audience globale di 827 milioni di persone. F1 sta dimostrando cosa significa operare come un'Agentic Enterprise e trasformare l'AI in un impatto concreto".