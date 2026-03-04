11/03/2026 marketing

Il mercato dell'attesa trasforma l'eCommerce e i comportamenti di acquisto

Rigamonti (Trovaprezzi.it): il consumatore digitale prolunga l'acquisto, confronta prezzi per mesi e risparmia

Trovaprezzi.it evidenzia un mutamento significativo nell'eCommerce: gli acquisti non avvengono più in modo impulsivo, ma si estendono nel tempo, diventando un percorso di monitoraggio continuo. Il fenomeno, definito mercato dell'attesa, coinvolge soprattutto le categorie con alto valore economico, dove il prezzo è percepito come variabile dinamica.

Dario Rigamonti, CEO di Trovaprezzi.it, spiega: "Il fenomeno riguarda soprattutto le categorie ad alto coinvolgimento economico e decisionale, come la tecnologia di consumo, i grandi e piccoli elettrodomestici, i prodotti per la casa e i dispositivi smart, dove il prezzo è percepito come una variabile dinamica da osservare nel tempo, più che come un dato statico".



Nei primi 45 giorni del 2026, gli utenti hanno attivato più di 2.300 alert di prezzo sui modelli di smartphone preferiti, segnale della cautela che accompagna anche gli acquisti di prodotti di uso quotidiano. L'anno precedente, nel 2025, il volume di alert si concentrava su cinque categorie principali:



- Smartphone: oltre 20.000 alert.



- Cucine e piani cottura: circa 15.000 alert.

- Televisori: più di 5.000 alert.

- Lavatrici e asciugatrici: oltre 3.000 alert.

- Altre categorie emergenti: più di 1.000 alert.

Nel 2026 emergono nuove categorie di prodotti monitorati, includendo beni di consumo più accessibili come integratori, vitamine, prodotti per il viso, profumi e articoli per la salute. Rigamonti aggiunge: "Queste categorie indicano un cambiamento culturale: il consumatore digitale non aspetta solo per risparmiare su una spesa importante, ma su tutto ciò che non è percepito come immediatamente necessario".



Anche le categorie stagionali mostrano una trasformazione: condizionatori e deumidificatori sono tra i più osservati, con utenti che, già nei mesi invernali, tracciano l'andamento dei prezzi in vista dell'estate, anticipando l'acquisto e superando la logica dell'urgenza stagionale. Rigamonti sottolinea: "Il digitale ha trasformato il rapporto tra tempo e consumo: il prezzo si studia, si confronta e si pianifica".



Al contrario, le categorie legate al consumo immediato mantengono dinamiche di acquisto rapide, creando una polarizzazione che descrive un consumatore più selettivo e informato. Per i retailer, il mercato dell'attesa implica la necessità di offrire trasparenza e strumenti di monitoraggio, poiché la decisione d'acquisto diventa meno reattiva e più orientata al valore.





"Per i consumatori, l'attesa diventa una strategia: un modo per controllare la spesa e decidere con maggiore consapevolezza", conclude Rigamonti.

