Frodi: le imprese italiane lottano contro una minaccia in crescita

Fiorentino (Experian): l'AI Generativa sta dando ai criminali strumenti sempre più sofisticati, e questo richiede alle aziende un deciso aggiornamento delle proprie strategie di protezione

Il 68% delle realtà aziendali in Italia dichiara di non disporre di strumenti sufficienti per contrastare le frodi alimentate dall'AI e dalla GenAI, mentre il 71% concentra gli investimenti su controlli antifrode basati su dati comportamentali e insight dei dispositivi.

La ricerca, commissionata da Experian e condotta da Forrester Consulting, ha raccolto le risposte di quasi mille professionisti della gestione e prevenzione frodi in nove Paesi (Australia, Danimarca, Germania, India, Italia, Nuova Zelanda, Norvegia, Sudafrica e Spagna).

Nel settore dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni, le tipologie più in crescita sono l'ingegneria sociale e il furto di identità; nel eCommerce, invece, aumentano il "friendly fraud" e gli abusi dei rimborsi.



Gli approcci tradizionali risultano ormai obsoleti: il 68% delle aziende italiane ritiene inadeguati i propri sistemi di sicurezza antifrode e il dibattito tra soluzioni interne (build) e acquisti esterni (buy) rallenta la modernizzazione. Il 71% a livello globale preferisce investire in tecnologia antifrode anziché in risorse umane dedicate all'analisi.

L'adozione di Machine Learning (ML) sta dimostrando un impatto significativo: il 70% delle imprese italiane che utilizzano ML segnala un miglioramento nell'accuratezza del rilevamento, il 63% lo valorizza soprattutto per l'esperienza cliente e il 77% conferma che ML individua frodi sfuggite ai sistemi basati esclusivamente su regole.





La condivisione di informazioni è considerata cruciale: il 73% delle aziende a livello globale ritiene fondamentale lo scambio di dati sulle frodi per anticipare le minacce, mentre tre quarti degli intervistati sottolineano l'importanza di costruire fiducia all'interno dei consorzi antifrode. Experian facilita questa collaborazione attraverso hub con connessioni API centralizzate, garantendo la conformità normativa.

"La frode non è mai stata un fenomeno statico: evolve di continuo e oggi lo fa con una velocità senza precedenti" Mauro Fiorentino, , Chief Commercial Officer di Experian Italia. "L'AI Generativa sta dando ai criminali strumenti sempre più sofisticati, e questo richiede alle aziende un deciso aggiornamento delle proprie strategie di protezione. Il fatto che il 71% delle imprese stia aumentando gli investimenti in tecnologie anti-frode dimostra chiaramente che gli approcci tradizionali non bastano più. L'intelligence sui dispositivi, l'analisi comportamentale e il machine learning sono ormai pilastri fondamentali. In questo scenario, collaborazione e innovazione non sono più scelte accessorie: rappresentano la base della resilienza nel 2026 e negli anni a venire".



