Frodi: le imprese italiane lottano contro una minaccia in crescita | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

11/03/2026

marketing

Frodi: le imprese italiane lottano contro una minaccia in crescita

Fiorentino (Experian): l'AI Generativa sta dando ai criminali strumenti sempre più sofisticati, e questo richiede alle aziende un deciso aggiornamento delle proprie strategie di protezione

Il 68% delle realtà aziendali in Italia dichiara di non disporre di strumenti sufficienti per contrastare le frodi alimentate dall'AI e dalla GenAI, mentre il 71% concentra gli investimenti su controlli antifrode basati su dati comportamentali e insight dei dispositivi.
La ricerca, commissionata da Experian e condotta da Forrester Consulting, ha raccolto le risposte di quasi mille professionisti della gestione e prevenzione frodi in nove Paesi (Australia, Danimarca, Germania, India, Italia, Nuova Zelanda, Norvegia, Sudafrica e Spagna).
Nel settore dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni, le tipologie più in crescita sono l'ingegneria sociale e il furto di identità; nel eCommerce, invece, aumentano il "friendly fraud" e gli abusi dei rimborsi.

Gli approcci tradizionali risultano ormai obsoleti: il 68% delle aziende italiane ritiene inadeguati i propri sistemi di sicurezza antifrode e il dibattito tra soluzioni interne (build) e acquisti esterni (buy) rallenta la modernizzazione. Il 71% a livello globale preferisce investire in tecnologia antifrode anziché in risorse umane dedicate all'analisi.
L'adozione di Machine Learning (ML) sta dimostrando un impatto significativo: il 70% delle imprese italiane che utilizzano ML segnala un miglioramento nell'accuratezza del rilevamento, il 63% lo valorizza soprattutto per l'esperienza cliente e il 77% conferma che ML individua frodi sfuggite ai sistemi basati esclusivamente su regole.

La condivisione di informazioni è considerata cruciale: il 73% delle aziende a livello globale ritiene fondamentale lo scambio di dati sulle frodi per anticipare le minacce, mentre tre quarti degli intervistati sottolineano l'importanza di costruire fiducia all'interno dei consorzi antifrode. Experian facilita questa collaborazione attraverso hub con connessioni API centralizzate, garantendo la conformità normativa.
"La frode non è mai stata un fenomeno statico: evolve di continuo e oggi lo fa con una velocità senza precedenti" Mauro Fiorentino, , Chief Commercial Officer di Experian Italia. "L'AI Generativa sta dando ai criminali strumenti sempre più sofisticati, e questo richiede alle aziende un deciso aggiornamento delle proprie strategie di protezione. Il fatto che il 71% delle imprese stia aumentando gli investimenti in tecnologie anti-frode dimostra chiaramente che gli approcci tradizionali non bastano più. L'intelligence sui dispositivi, l'analisi comportamentale e il machine learning sono ormai pilastri fondamentali. In questo scenario, collaborazione e innovazione non sono più scelte accessorie: rappresentano la base della resilienza nel 2026 e negli anni a venire".

.


Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

FOBO: la nuova ansia che guida le imprese nella trasformazione digitale

CFO tra AI e resilienza: il nuovo ruolo del finance nell'incertezza globale

L'Intelligenza artificiale può spingere la crescita globale del 15% entro il 2035

Nucleare civile in espansione per alimentare l'AI: dati, leggi e prospettive

Gaia Morselli (Great Place To Work Italia): l'evoluzione del lavoro passa dalla felicità dei collaboratori

Fare Business

Mergers and Acquisitions globali: nel 2025 crescita record. Operazioni da 1 miliardo in aumento

Agricoltura 4.0 in Italia: torna a crescere il mercato, adozione stabile e sfide digitali

Nei prossimi 5 anni il mercato globale della logistica crescerà intorno al 51%

La crisi demografica nei reparti tecnici delle PMI italiane minaccia l'Industria 4.0

Marketing

Il mercato dell'attesa trasforma l'eCommerce e i comportamenti di acquisto

Frodi: le imprese italiane lottano contro una minaccia in crescita

Digital Business

Santander e Mastercard realizzano il primo pagamento AI in tempo reale

Coop Alleanza 3.0 completa la trasformazione digitale con SAP e Accenture

Finanza e investimenti

Mercato immobiliare residenziale italiano nel 2025: prezzi in rialzo

Previdenza complementare: il ruolo chiave delle imprese per le nuove generazioni

Prezzi del petrolio e del gas in rialzo: impatti per le compagnie integrate

Diversificazione: perchè oro, materie prime e cat bond cambiano il gioco

Sport Business

Oracle estende la partnership con Red Bull Racing per la nuova era della F1

Leisure

Avventura tra i vigneti toscani della Maremma - Vinitor Sapiens

Crescita e innovazione per il futuro - Libro ''Il futuro non aspetta''

L'AI sta diventando matura? - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <