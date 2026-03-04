11/03/2026 digital

Santander e Mastercard realizzano il primo pagamento AI in tempo reale

Sánchez (Santander): primo pagamento end&8209;to&8209;end con AI dimostra capacità operativa e rispetto delle norme europee

Santander e Mastercard hanno annunciato il completamento del primo pagamento end-to-end in tempo reale in Europa avviato da un agente di AI. La transazione è stata eseguita in un ambiente controllato con Mastercard AgentPay e ha utilizzato l'infrastruttura di pagamenti in tempo reale di Santander per verificare l'intero flusso operativo. Il risultato dimostra che un agente di AI può avviare e finalizzare un acquisto per conto del cliente rispettando limiti, autorizzazioni e le più rigide norme di sicurezza e privacy.

"In Santander, vediamo l'AI come una forza trasformativa nell'evoluzione dei pagamenti. Il nostro ruolo non è solo adottare l'innovazione, ma darle forma in modo responsabile, incorporando sicurezza, governance e protezione del cliente sin dalla progettazione. Man mano che gli agenti AI diventeranno parte del commercio quotidiano, sarà essenziale costruire framework affidabili e scalabili per sbloccarne il pieno potenziale". Matías Sánchez.



Il traguardo conferma la prontezza tecnica e operativa di Santander a supportare modelli di transazione emergenti guidati dall'AI. La banca avvia ora una fase di test esteso e di scaling, esplorando nuovi casi d'uso e partnership, mantenendo controlli solidi, resilienza e allineamento normativo. Mastercard AgentPay integra gli agenti di AI nel flusso di pagamento come partecipanti visibili e governati, garantendo un'interazione fluida tra emittenti, acquirer e commercianti. PayOS ha orchestrato l'intero processo end-to-end.



"I pagamenti agentici introducono una trasformazione significativa nel modo in cui il commercio viene avviato e portato a termine. Con Mastercard AgentPay, stiamo applicando i principi che hanno caratterizzato la nostra rete per decenni - sicurezza, fiducia, interoperabilità e portata globale - a una nuova era di commercio abilitato dall'AI. Questo traguardo, raggiunto insieme a Banco Santander, dimostra che l'innovazione e la fiducia possono progredire insieme". Kelly Devine



Il progetto pilota è stato condotto nell'ambito del quadro normativo di pagamento regolamentato di Santander e non costituisce un lancio commerciale in questa fase.



