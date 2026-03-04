Santander e Mastercard realizzano il primo pagamento AI in tempo reale | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

11/03/2026

digital

Santander e Mastercard realizzano il primo pagamento AI in tempo reale

Sánchez (Santander): primo pagamento end&8209;to&8209;end con AI dimostra capacità operativa e rispetto delle norme europee

Santander e Mastercard hanno annunciato il completamento del primo pagamento end-to-end in tempo reale in Europa avviato da un agente di AI. La transazione è stata eseguita in un ambiente controllato con Mastercard AgentPay e ha utilizzato l'infrastruttura di pagamenti in tempo reale di Santander per verificare l'intero flusso operativo. Il risultato dimostra che un agente di AI può avviare e finalizzare un acquisto per conto del cliente rispettando limiti, autorizzazioni e le più rigide norme di sicurezza e privacy.
"In Santander, vediamo l'AI come una forza trasformativa nell'evoluzione dei pagamenti. Il nostro ruolo non è solo adottare l'innovazione, ma darle forma in modo responsabile, incorporando sicurezza, governance e protezione del cliente sin dalla progettazione. Man mano che gli agenti AI diventeranno parte del commercio quotidiano, sarà essenziale costruire framework affidabili e scalabili per sbloccarne il pieno potenziale". Matías Sánchez.

Il traguardo conferma la prontezza tecnica e operativa di Santander a supportare modelli di transazione emergenti guidati dall'AI. La banca avvia ora una fase di test esteso e di scaling, esplorando nuovi casi d'uso e partnership, mantenendo controlli solidi, resilienza e allineamento normativo. Mastercard AgentPay integra gli agenti di AI nel flusso di pagamento come partecipanti visibili e governati, garantendo un'interazione fluida tra emittenti, acquirer e commercianti. PayOS ha orchestrato l'intero processo end-to-end.

"I pagamenti agentici introducono una trasformazione significativa nel modo in cui il commercio viene avviato e portato a termine. Con Mastercard AgentPay, stiamo applicando i principi che hanno caratterizzato la nostra rete per decenni - sicurezza, fiducia, interoperabilità e portata globale - a una nuova era di commercio abilitato dall'AI. Questo traguardo, raggiunto insieme a Banco Santander, dimostra che l'innovazione e la fiducia possono progredire insieme". Kelly Devine

Il progetto pilota è stato condotto nell'ambito del quadro normativo di pagamento regolamentato di Santander e non costituisce un lancio commerciale in questa fase.

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

FOBO: la nuova ansia che guida le imprese nella trasformazione digitale

CFO tra AI e resilienza: il nuovo ruolo del finance nell'incertezza globale

L'Intelligenza artificiale può spingere la crescita globale del 15% entro il 2035

Nucleare civile in espansione per alimentare l'AI: dati, leggi e prospettive

Gaia Morselli (Great Place To Work Italia): l'evoluzione del lavoro passa dalla felicità dei collaboratori

Fare Business

Mergers and Acquisitions globali: nel 2025 crescita record. Operazioni da 1 miliardo in aumento

Agricoltura 4.0 in Italia: torna a crescere il mercato, adozione stabile e sfide digitali

Nei prossimi 5 anni il mercato globale della logistica crescerà intorno al 51%

La crisi demografica nei reparti tecnici delle PMI italiane minaccia l'Industria 4.0

Marketing

Il mercato dell'attesa trasforma l'eCommerce e i comportamenti di acquisto

Frodi: le imprese italiane lottano contro una minaccia in crescita

Digital Business

Santander e Mastercard realizzano il primo pagamento AI in tempo reale

Coop Alleanza 3.0 completa la trasformazione digitale con SAP e Accenture

Finanza e investimenti

Mercato immobiliare residenziale italiano nel 2025: prezzi in rialzo

Previdenza complementare: il ruolo chiave delle imprese per le nuove generazioni

Prezzi del petrolio e del gas in rialzo: impatti per le compagnie integrate

Diversificazione: perchè oro, materie prime e cat bond cambiano il gioco

Sport Business

Oracle estende la partnership con Red Bull Racing per la nuova era della F1

Leisure

Avventura tra i vigneti toscani della Maremma - Vinitor Sapiens

Crescita e innovazione per il futuro - Libro ''Il futuro non aspetta''

L'AI sta diventando matura? - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <