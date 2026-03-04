11/03/2026 digital

Coop Alleanza 3.0 completa la trasformazione digitale con SAP e Accenture

Girotti (Coop Alleanza 3.0): la trasformazione digitale allinea processi, dati e governance per una supply chain rapida

SAP ha annunciato la conclusione di un progetto pluriennale dedicato a Coop Alleanza 3.0, che va oltre il semplice aggiornamento tecnologico. L'iniziativa ha ridefinito in maniera organica i processi, le responsabilità e le modalità operative, rendendoli più uniformi e governabili lungo tutta la catena del valore. Il cuore del progetto è costituito dal sistema gestionale SAP S/4HANA e dalla piattaforma SAP Business Technology Platform (BTP), implementati dalla divisione Servizi di SAP con il supporto di Accenture nelle fasi di design e rollout.

La cooperativa, la più grande d'Europa nel settore consumo, opera in otto regioni italiane con quasi 350 punti vendita e conta più di 2,2 milioni di soci. La complessità derivante da fusioni e integrazioni storiche ha reso necessario un intervento di standardizzazione per ridurre le eccezioni e le personalizzazioni, creando una base comune capace di migliorare l'efficienza e il servizio al cliente.



Luca Girotti, CIO di Coop Alleanza 3.0, ha dichiarato: "Questo progetto non è soltanto tecnologico: è stato un percorso di cambiamento che ha coinvolto l'intera organizzazione. Abbiamo trasformato radicalmente i nostri processi per tutta la filiera di approvvigionamento e distribuzione delle merci con un'integrazione end-to-end. Abbiamo lavorato alla standardizzazione dei processi semplificando ed efficientando le attività. La nuova governance del margine, in particolare, ci consente una lettura più accurata delle performance rendendo possibile un approccio commerciale più reattivo e consono alle dinamiche di mercato attuali. Infine, l'esperienza di un prodotto come SAP e la potenza del Cloud Google ci hanno permesso di superare l'obsolescenza e il gap tecnologico in ambito di sicurezza, scalabilità e resilienza".





Davide Salsi, Customer Services & Delivery Director di SAP Italia, ha evidenziato: "Quando un'organizzazione può contare su processi più coerenti e dati affidabili, aumenta la capacità di governare il business e di reagire con tempestività. Il percorso di Coop Alleanza 3.0 mostra come un sistema gestionale avanzato come SAP S/4HANA possa essere una leva concreta di trasformazione, abilitando un modo di lavorare più integrato e orientato alle scelte. La capacità di adattamento al contesto aziendale e la possibilità di adeguare flussi e processi attraverso SAP BTP rende più semplice e veloce l'adozione dell'ERP sfruttando al massimo le funzionalità out of the box".







Alberto Pozzi, Responsabile Industry Consumer di Accenture Italia, ha aggiunto: "La tecnologia è il fattore abilitante del cambiamento, ma è la trasformazione dei processi e delle modalità operative a generare valore nel tempo, anche per i consumatori. In questo contesto, Accenture ha affiancato Coop Alleanza 3.0 nel disegno e nell'implementazione di questo percorso per migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati, supportare decisioni più rapide e consapevoli e aumentare la competitività sul mercato".



Il progetto è stato articolato in più fasi: inizialmente è stata attuata la componente finance, successivamente la parte "merci" è stata resa operativa a gennaio 2026. L'intervento ha consolidato tre benefici chiave: decisioni più rapide, dati più puntuali e una governance del margine più robusta, elementi che sostengono scelte commerciali più veloci e un time-to-market più efficace.

Con il completamento di questa tappa, Coop Alleanza 3.0 rafforza le proprie capacità operative e crea le condizioni per una nuova stagione di innovazione. Processi integrati e governance del dato costituiscono il terreno fertile per l'introduzione di soluzioni di intelligenza artificiale e modelli predittivi, destinati a supportare un processo decisionale sempre più proattivo e data-driven.

