11/03/2026 economia

Mercato immobiliare residenziale italiano nel 2025: prezzi in rialzo

Brucato (Immobiliare.it Insights): il report Market Monitor mostra +3,3% nelle compravendite e +6% negli affitti

Market Monitor, pubblicato da Immobiliare.it Insights, evidenzia una crescita complessiva del mercato immobiliare residenziale italiano nel 2025, con un +3,3% nelle compravendite e un +6% nelle locazioni rispetto al 2024. I dati coprono l'intero territorio nazionale e includono confronti con gli anni precedenti, offrendo una panoramica dettagliata per operatori e istituzioni.

Il documento nasce con l'obiettivo di fornire un'analisi tempestiva, rigorosa e strutturata, mettendo a disposizione una fotografia aggiornata delle dinamiche di mercato. «Market Monitor nasce con l'obiettivo di offrire un'analisi tempestiva, rigorosa e strutturata del mercato immobiliare residenziale italiano, mettendo a disposizione degli operatori una fotografia aggiornata delle principali dinamiche del mercato immobiliare», afferma Luke Brucato, Chief Strategy Officer di Immobiliare.it Insights. «Lo studio si fonda sulla competenza multidisciplinare del team di Immobiliare.it Insights - composto da data analyst, data scientist, economisti e ricercatori - e sulla banca dati di Immobiliare.it, la più ampia e articolata disponibile sul mercato immobiliare italiano. Un patrimonio informativo dinamico - integrato con player istituzionali come Agenzia delle Entrate (OMI) e Banca d'Italia - che consente di analizzare milioni di reali compravendite.

Accanto all'analisi complessiva del Paese, abbiamo scelto di sviluppare un focus sistematico sui territori, approfondendo 14 mercati metropolitani e 17 locali, con l'obiettivo di intercettare in modo puntuale le specificità e le traiettorie evolutive dei singoli contesti».



Per le compravendite, la riduzione dei tassi di interesse operata dalla BCE a partire dalla metà del 2024 ha facilitato l'accesso al credito, ampliando la quota di mercato a disposizione degli acquirenti. La domanda di acquisto è cresciuta del 15,5% nel 2025, mentre l'offerta ha subito una lieve contrazione dell'-1,3% su base annua. Il prezzo medio nazionale si è attestato a 2.145 euro/mq, con un incremento del 3,3% nell'ultimo anno e dell'11% rispetto al 2021. I maggiori rialzi si sono registrati al Nord-Est (+5,7%) e al Nord-Ovest (+4,3%).

Nel segmento locativo, l'offerta di immobili in affitto è aumentata del 18,7% a livello nazionale, invertendo la tendenza negativa degli anni precedenti. Tale crescita dello stock ha ridotto la pressione della domanda dell'-8,9%, pur mantenendola tre volte superiore a quella delle compravendite. I canoni medi sono saliti del 6% rispetto al 2024 e del 28,7% rispetto al 2021, raggiungendo 980 euro/mq. I incrementi più marcati si sono verificati al Centro (+8,8%), al Sud (+7,8%) e alle Isole (+6,1%).





Andamento dei prezzi di vendita nelle principali metropoli (prime cinque):



- Firenze: +7,9% su base annua.

- Roma: +6,9% su base annua.

- Bari: +5,5% su base annua.

- Bologna: +5,0% su base annua.

- Milano: +2,2% su base annua, mantenendo il valore più alto d'Italia (5.551 euro/mq).

Andamento dei canoni di locazione nelle principali metropoli (prime cinque):



- Bari: +11,0% su base annua.

- Genova: +10,2% su base annua.

- Roma: +9,0% su base annua.

- Venezia: +8,9% su base annua.

- Firenze: +2,9% su base annua.

L'analisi dell'accessibilità economica evidenzia che, a livello nazionale, una famiglia con un solo reddito può acquistare circa il 28% delle abitazioni disponibili, mentre la quota sale al 57% per nuclei con due redditi. Le regioni del Centro e del Nord-Est si collocano al di sotto della media, mentre le Isole e il Sud mostrano i valori più elevati. Per gli affitti, la capacità di acquisto con un unico reddito è intorno al 15%, mentre con due redditi rimane al 57%; il Nord-Ovest e le Isole registrano la migliore accessibilità, mentre il Centro e il Nord-Est rimangono al di sotto della media nazionale.





