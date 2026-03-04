L'AI sta diventando matura? - Punto e a capo - @gigibeltrame

11/03/2026 leisure

L'AI sta diventando matura?

I passaggi culturali sono sempre più rapidi, stiamo entrando nell'epoca degli agenti AI

L'intelligenza artificiale generativa non è più una novità. È un'infrastruttura. Un nuovo alfabeto del business. E chi continua a guardarla come un giocattolo o un rischio temporaneo, semplicemente si sta autoescludendo dal futuro.

Tutto parte dai Large Language Models, i colossi statistici del linguaggio che abbiamo imparato a conoscere con nomi come ChatGPT, Claude o Gemini. Sono i "motori universali" dell'AI, capaci di apprendere, scrivere, sintetizzare, ragionare.

Ma la vera sfida non è più usarli: è personalizzarli. Stiamo passando da modelli generalisti a modelli open source, domain-specific o addirittura reasoning models, in grado di adattarsi come un guanto alle logiche di un settore, di un'azienda, di un team.



Chi oggi non li esplora, rischia di restare intrappolato in un'AI "da demo", incapace di generare valore reale.

Ti sembra poco? È come usare Internet solo per leggere le news, nel momento in cui gli altri già ci costruiscono sopra le loro imprese.

Man mano che le aziende provano a scalare l'AI, scoprono una verità amara: l'algoritmo non basta.

Serve un'architettura. Serve una cultura.

L'AI engineering è l'ingegneria che connette modelli, dati, governance, sicurezza e strategia.

Parliamo di strumenti per orchestrare applicazioni, ridurre le famose "allucinazioni" dei modelli, evitare la disinformazione, rispettare le regole. In una parola: rendere l'AI affidabile.

Chi pensa che basti "chiamare un prompt e aspettare la magia" non ha ancora capito che l'automazione vera si costruisce pezzo dopo pezzo, come una cattedrale digitale.





Ricordi i chatbot di qualche anno fa, quelli che rispondevano a una domanda sì e a dieci no? Dimenticali.

La nuova frontiera si chiama Agentic AI: intelligenze capaci non solo di rispondere, ma di percepire, decidere, agire.

Non più un assistente che ti "aiuta", ma un collega virtuale che lavora con te, che prende iniziativa, che completa processi complessi e li automatizza a ciclo continuo.

La differenza tra un chatbot e un agente è la stessa che passa tra un navigatore GPS e un'auto autonoma. E a questo punto la domanda è inevitabile: siamo noi a guidare l'AI, o sta già iniziando lei a guidare noi? Dietro le quinte, c'è un'altra rivoluzione: quella dell'infrastruttura.

Si chiama self-supervised learning e permette all'AI di imparare da sola, senza che qualcuno debba etichettare milioni di dati. È la base del riconoscimento visivo, della guida autonoma, della diagnostica medica.







Ma il vero acceleratore è l'hardware: chip specializzati, supercomputer, architetture ottimizzate per addestrare modelli sempre più grandi e rapidi.

Il risultato? Efficienza, scalabilità, democratizzazione.

Chi oggi investe sull'infrastruttura, domani controllerà tutto il resto.

Il punto è semplice: la GenAI non è solo una "tecnologia emergente". È un nuovo sistema operativo della società e dell'economia.

E se le aziende non imparano in fretta a costruire, a orchestrare, a fidarsi e a delegare all'AI, qualcun altro lo farà al loro posto.

Come sempre nell'innovazione, chi si adatta sopravvive. Gli altri? diventano casi di studio nei libri di business.

Gigi Beltrame



