11/03/2026 fare

Nei prossimi 5 anni il mercato globale della logistica crescerà intorno al 51%

Weger (Hunters Group): in Italia la logistica fattura 112,4 miliardi, +1,9% su anno, grazie all'AI e all'eCommerce

Il mercato globale delle spedizioni internazionali si avvia verso una crescita complessiva del 5% nei prossimi cinque anni, spinta da una forte spinta verso l'automazione e la digitalizzazione dei processi logistici.

In Italia, il segmento della logistica conto terzi ha chiuso il 2025 con un fatturato pari a 112,4 miliardi di euro, segnando un incremento dell'1,9% rispetto all'anno precedente. Tale risultato è stato alimentato dall'adozione di tecnologie avanzate: circa un terzo delle imprese del settore utilizza già Intelligenza Artificiale per ottimizzare rotte e magazzini.



Il principale motore di questa espansione resta l'eCommerce: il volume globale delle spedizioni ha superato i 217 miliardi di pacchi nel 2025. In Italia, le consegne B2C hanno raggiunto i 393 milioni di unità nel primo semestre, con i settori Fashion, Beauty e Informatica al comando.

Le sfide future riguardano la sostenibilità dell'ultimo miglio. Reti di locker e punti di ritiro gestiscono già il 20% delle consegne totali, riducendo l'impatto ambientale e migliorando l'efficienza distributiva.

"Le aziende - precisa Giorgio Weger, Executive Manager Technical Division di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale - devono rimanere competitive e adottare accorgimenti mirati per affrontare queste sfide. Per questo motivo, è necessario investire su figure professionali come quella del commerciale, un ruolo sempre più strategico che rappresenta la chiave per l'aumento del giro di affari dell'azienda: dalla sua attività, infatti, dipende il fatturato e la relativa crescita della società. Per dimensione e la struttura aziendale, gli spedizionieri di taglio medio selezioneranno profili più senior, mentre aziende maggiormente strutturate, avendo più margine da investire, possono puntare anche su profili junior ancora da formare".





Dal punto di vista economico, il bonus legato alle vendite è cruciale: una volta coperti i costi del commerciale (circa 2,5 volte la sua RAL), i premi possono variare dal 5% al 10% del profitto lordo generato, un fattore determinante per attrarre nuovi talenti.

Le figure più richieste dal settore includono:



- Sales executive: responsabile dell'acquisizione di nuovi clienti, della gestione del portafoglio esistente e dello sviluppo di soluzioni logistiche personalizzate. È forse il profilo più ricercato e la sua RAL media varia da 35.000 a 60.000 euro;



- Business development manager: responsabile dell'espansione del mercato, dell'individuazione di nuove opportunità di business e dell'analisi della concorrenza. La sua retribuzione media si aggira tra i 45.000 e i 70.000 euro lordi all'anno;



- Key account manager: responsabile della gestione strategica dei clienti principali, dello sviluppo di contratti personalizzati e della negoziazione di tariffe e servizi. La sua retribuzione annua lorda può variare da 40.000 a 60.000 euro.







"Data la forte espansione del mercato delle spedizioni internazionali - conclude Weger - è indispensabile per le aziende del settore investire in queste figure professionali che studiano e osservano il mercato giorno per giorno, garantendo non solo lo sviluppo dell'azienda, ma anche una crescita costante nel tempo".

