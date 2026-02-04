11/02/2026 sport

Sport in Italia: un mercato da 32miliardi di euro, 38milioni di praticanti e nuove sfide infrastrutturali

Abodi (Ministero Sport e Giovani): il rapporto 2025 mostra crescita occupazionale e ritorni sociali superiori a otto euro per ogni euro investito

Il Rapporto Sport 2025 evidenzia che il settore sportivo italiano genera 32miliardi di euro di valore aggiunto, pari all'1,5% del PIL, e impiega 421mila persone. L'export di beni sportivi raggiunge 4,7miliardi di euro, con Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna come principali mercati.

La domanda di attività fisica è in crescita: 38milioni di italiani praticano sport regolarmente, due su tre includono l'attività fisica nella loro settimana. Il numero di sedentari è sceso al minimo storico del 33,2%, grazie a un milione di persone che hanno abbandonato il divano nell'ultimo anno. La quota di chi pratica sport in modo continuativo è 28,6% della popolazione, pari a 16,4milioni di individui, con incrementi evidenti tra i bambini e gli over65.



L'offerta di strutture risponde a questa domanda con più di 78mila impianti e 114mila spazi sportivi registrati dal censimento nazionale dell'impiantistica sportiva. Il 70% è di proprietà pubblica, con i Comuni al centro della gestione. Tuttavia, oltre il 40% degli impianti risale agli anni Settanta e Ottanta, indicando la necessità di interventi di riqualificazione.

Il valore sociale dello sport è quantificato da un SROI superiore a 4,8 per i progetti infrastrutturali finanziati da ICSC, mentre gli investimenti in iniziative sociali raggiungono un ritorno di 8,42: ogni euro speso genera più di otto euro di benefici per la comunità.





Questa edizione introduce le Schede Regionali, che forniscono una fotografia comparabile della pratica sportiva e delle infrastrutture a livello territoriale, destinata a guidare le politiche pubbliche e gli investimenti futuri.

«Il lavoro che stiamo facendo come Governo da oltre tre anni è l'espressione di una visione sul ruolo e sulla funzione dello sport nella società italiana e il contributo che forniamo per l'affermazione del suo valore come descritto nel comma 7 dell'articolo 33 della Costituzione.



Il Rapporto Sport è la rappresentazione fedele di questo impegno e gli effetti che si determinano, anno per anno, con una scomposizione e un'articolazione dei dati che consentono di andare sempre più in profondità e di orientare la strategia e la sua attuazione, a livello nazionale e territoriale. Grazie all'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e alla nostra società Sport e Salute, restituiamo alla comunità e agli attori del sistema una rappresentazione puntuale di una serie di elementi essenziali che permettono di indirizzare le politiche pubbliche dedicate allo sport, ormai non più un settore accessorio, ma parte integrante, qualificato e quotidiano dell'impegno di Governo, finalizzato al miglioramento della qualità della vita e del benessere delle persone e delle comunità.



Dal PIL sportivo alla domanda-offerta di sport in Italia, passando per gli investimenti pubblici nel settore e la relativa valutazione d'impatto socioeconomico, sono e saranno a disposizione numeri che ci aiutano a comprendere la realtà, anche nei fattori di forza-debolezza, ai quali quest'anno aggiungiamo il censimento nazionale degli impianti sportivi che ci permette di mappare le infrastrutture esistenti su tutto il territorio nazionale.



Questo permetterà di alimentare una banca dati capace di guidare le politiche pubbliche, giungendo a un piano regolatore nazionale dell'impiantistica sportiva, che sia in grado di contribuire alla sostenibilità ad ampio spettro dei modelli gestionali degli impianti. Quanto è emerso oggi conferma che siamo sulla buona strada, il "modello Italia" dello sport cresce e si trasforma modulandosi in una dimensione di innovazione e rigenerazione che anno dopo anno raggiunge un traguardo che è al contempo una nuova linea di partenza proiettata a nuovi progetti», commenta il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.



«Il Rapporto Sport 2025 conferma l'importanza di disporre di un quadro informativo aggiornato e sistematico, capace di orientare in modo efficace le politiche pubbliche di sviluppo del settore sportivo», afferma Beniamino Quintieri, Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.



«Questi numeri sono la fotografia di un Paese che sta riscoprendo nello sport un motore di salute, inclusione e socialità», conclude Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute.











