Rolex espande la sua presenza nel golf con la Rolex Series 2026

L'azienda orologiera svizzera continuerà a ricoprire anche il ruolo di cronometrista ufficiale del DP World Tour

Rolex continua a ricoprire il ruolo di cronometrista ufficiale del DP World Tour dal 1997, anno in cui ha iniziato a supportare l'espansione del tour dal contesto europeo a quello globale, arrivando a organizzare tornei in 25 Paesi ogni stagione. Grazie a questa collaborazione, il marchio svizzero rimane anche sponsor titolare della Rolex Series, categoria premium del tour. La Rolex Series è stata lanciata nel 2017 in occasione del 20° anniversario del partenariato e prevede cinque eventi nel 2026, tutti con un montepremi minimo di 9 milioni di dollari. Tra i campioni più recenti figurano Matt Fitzpatrick e Collin Morikawa, ambasciatori ufficiali del marchio. Il primo torneo della stagione, l'Hero Dubai Desert Classic, si è appena concluso all'Emirates Golf Club. I successivi quattro appuntamenti sono:



- Genesis Scottish Open (9-12 luglio).



- BMW PGA Championship (17- 20 settembre).

- Abu Dhabi Championship (5-8 novembre).

- DP World Tour Championship (12-15 novembre), dove verrà proclamato il vincitore della Race to Dubai.

Rolex mantiene inoltre il suo impegno nello sviluppo dei talenti emergenti, continuando a fungere da cronometrista ufficiale dell'HotelPlanner Tour. "Rolex è lieta di rafforzare il suo sostegno al DP World Tour, consolidando il nostro profondo impegno nel golf da quasi 60 anni e con il Tour da quasi tre decenni", afferma Arnaud Boetsch, Direttore Comunicazione e Immagine Rolex. "Il Tour rappresenta il meglio del golf mondiale, riunendo i migliori giocatori in luoghi iconici, e le Rolex Series continuano a premiare l'eccellenza ai massimi livelli".



"L'impegno di Rolex nel golf è senza pari", commenta Guy Kinnings, Amministratore Delegato DP World Tour. "Negli ultimi tre decenni Rolex è stata parte integrante dell'evoluzione del DP World Tour come Tour mondiale del golf con un'impronta internazionale senza pari".



