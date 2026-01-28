04/02/2026 marketing

L'AI rivoluziona l'eCommerce: cinque trend per il 2026

Ferrarini (Extera): stiamo passando da un eCommerce pensato per essere navigato a uno progettato per essere compreso dall'intelligenza artificiale

AI sta trasformando radicalmente l'eCommerce, creando valore stimato in centinaia di miliardi di dollari lungo l'intera catena, dal marketing alla logistica, secondo l'analisi di McKinsey & Company. I consumatori interagiscono con piattaforme sempre più conversazionali e gli algoritmi partecipano attivamente alle scelte d'acquisto, spostando il potere decisionale anche verso i sistemi intelligenti.

Il concetto di agentic commerce descrive la crescita degli agenti AI autonomi, che non solo suggeriscono prodotti ma gestiscono intere fasi del processo di acquisto. "Stiamo passando da un eCommerce pensato per essere navigato a uno progettato per essere compreso dall'intelligenza artificiale. Nel prossimo futuro, la competitività di un brand dipenderà sempre di più dalla qualità dei dati, dei contenuti e delle informazioni che mette a disposizione, non solo dei consumatori, ma anche dei sistemi AI che li supportano nelle decisioni di acquisto", commenta Sara Ferrarini, SEO Specialist di Extera.



Per rendere i siti pronti all'era dell'AI, le aziende devono fornire dati di prodotto, attributi e informazioni tecniche strutturate e costantemente aggiornate. Solo così i sistemi intelligenti possono interpretare correttamente le caratteristiche e le differenze tra le alternative, offrendo un'esperienza digitale chiara sia all'utente che all'AI.

Extera ha individuato cinque trend che le imprese dovrebbero monitorare subito:



- Ricerca eCommerce sempre più conversazionale - la barra di ricerca tradizionale lascia spazio al dialogo, con l'AI che traduce bisogni e preferenze in risultati più pertinenti, generando tassi di conversione superiori.

- Pagine prodotto dinamiche e personalizzate - le schede prodotto si adattano in tempo reale al contesto dell'utente, ottimizzando contenuti, ordine delle informazioni e messaggi per aumentare conversioni e valore medio dell'ordine.





- Motori di raccomandazione next?gen basati su LLM - i tradizionali "prodotti correlati" vengono sostituiti da sistemi basati su LLM (Large Language Model) in grado di comprendere linguaggio naturale, cronologia cross?canale e segnali comportamentali, proponendo il prodotto più adatto al momento.

- Shopping multimodale - la ricerca avviene anche tramite foto, screenshot o micro?video; l'AI riconosce stile e dettagli e suggerisce alternative "come questo, ma con questi vincoli", ideale per moda, bellezza, arredamento e ricambi.

- Visibilità del brand nelle risposte AI - oltre alla SEO tradizionale, le aziende devono assicurarsi di apparire in modo riconoscibile nelle risposte generate dai motori AI, creando contenuti autorevoli, aggiornati e strutturati per monitorare le nuove metriche di "AI Visibility".

