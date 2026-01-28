04/02/2026 digital

Huawei svela 5 tendenze chiave per la ricarica rapida dei veicoli elettrici

Wang (Huawei): l'evento evidenzia la spinta verso infrastrutture megawatt per trasporti pesanti

Huawei ha illustrato le prime cinque tendenze emergenti nel mercato della ricarica elettrica durante l'incontro "Jointly Charging the RoadAhead". Il relatore è stato Wang Zhiwu, President of Huawei Smart Charging Network Domain, che ha sottolineato il passaggio a una fase più avanzata per il settore, guidata soprattutto dall'elettrificazione dei veicoli pesanti (HGV) e dalla domanda crescente di infrastrutture a corrente continua (DC).

- Sviluppo di elevata qualità - Le reti di ricarica ultraveloce devono garantire standard elevati per veicoli passeggeri e commerciali. L'obiettivo è passare da "città della ricarica ultraveloce" a "città della ricarica megawatt", integrando pianificazione, supervisione e gestione operativa per trasformare la qualità in maggiori rendimenti.



- Ricarica ultraveloce completa - Tecnologie come i semiconduttori di terza generazione e le batterie con alto C-rate renderanno la ricarica ultrarapida accessibile a tutti i segmenti, non solo al mercato premium. Questo favorirà una diffusione più ampia dei veicoli commerciali con capacità di ricarica a megawatt.

- Elettrificazione della logistica su scala megawatt - La transizione dal carburante all'elettricità renderà i veicoli commerciali pesanti più competitivi. La riduzione dei costi delle batterie e l'innovazione nei sistemi di ricarica sosterranno una crescita sostenuta, con benefici economici e sociali rilevanti.

- Stazioni di ricarica da 100 megawatt - Per le operazioni logistiche ad alta produttività, le strutture da 100 MW diventeranno indispensabili. La solidità tecnica, i prezzi dell'elettricità competitivi e la scalabilità garantiranno ritorni a lungo termine per gli investimenti.





- Sicurezza e affidabilità - I veicoli commerciali richiedono potenze di ricarica più elevate e sistemi di accumulo energetico (ESS) più robusti. Un'architettura di protezione elettrica, supportata da solide misure di cybersecurity, assicurerà la protezione di persone, veicoli e infrastrutture.

"Le reti di ricarica devono evolversi per supportare la domanda dei veicoli pesanti, mantenendo alti standard di sicurezza", ha affermato Wang Zhiwu.

Il quadro delineato da Huawei indica una rapida espansione delle reti di ricarica, con particolare attenzione a qualità, velocità, capacità megawatt, sicurezza e integrazione digitale.

