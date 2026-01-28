04/02/2026 fare

Rivoluzione energetica: 2,4 milioni di mq riqualificati tagliano CO2 e bollette

Ponti (Harley&Dikkinson): aumento di 4,5 classi energetiche e risparmio medio di 12,1 euro al mq grazie al Superbonus

Humans&Data, tramite l'Osservatorio Riqualificazione Energetica, ha quantificato i risultati di 2.177 interventi realizzati in Italia tra il 2020 e il 2025. La riqualificazione ha coinvolto 2,4 milioni di metri quadrati - equivalenti a 336 campi da calcio - e ha spinto il patrimonio residenziale di una media di 4,5 classi energetiche per regione.

I dati proprietari di Harley&Dikkinson, con oltre vent'anni di esperienza, hanno mostrato una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 25,16 kg per metro quadrato all'anno e un risparmio economico medio stimato di 12,1 euro al metro quadrato. Il calcolo si basa sull'indice EPgl,nren presente nell'APE, moltiplicato per la superficie Harley&Dikkinson.



Il 90% degli interventi è stato avviato nel biennio 2021-2022, favorito dal Superbonus; la sua chiusura il 31 dicembre 2025 ha causato un calo del 22% degli investimenti per il recupero abitativo nel 2024, secondo Anaepa Confartigianato.

«In un Paese in cui quasi il 70% degli edifici residenziali è ancora classificato nelle tre classi con maggior dispendio di energia (E, F e G), è importante sottolineare il lavoro di miglioramento che è stato fatto negli anni 2020-2025 anche grazie agli incentivi fiscali. Questo slancio non deve cessare oggi, ma dobbiamo cercare di continuare a riqualificare il nostro patrimonio edilizio nazionale per raggiungere gli obiettivi indicati dall'Europa», afferma Alessandro Ponti.





«Come Humans&Data siamo orgogliosi di presentare una ricerca inedita su una base dati esclusiva da cui gli stakeholder potranno trarre spunti interessanti per la loro industry. Per il futuro, crediamo che un monitoraggio costante dell'edificio, con relativa raccolta di dati, rappresenti una risorsa imprescindibile», continua Annalisa Ferrazzi.



Prima degli interventi, il 75,6% degli edifici si trovava nelle classi F e inferiori, con la classe F che rappresentava il 30,2% del campione. Dopo i lavori, il 60,2% degli immobili rientra nella fascia A (A1-A4), con il 22,6% che raggiunge la classe A4; le classi B e C rappresentano rispettivamente il 13,8% e il 13,6%.



Il risparmio in bolletta può superare i 1.800 euro annui per una villetta di 100 m², mentre per un appartamento in condominio la cifra si aggira intorno ai 1.100 euro. Un edificio passato da classe G a A4 ottiene un risparmio record di 28,38 euro al metro quadrato; da F a A4 il risparmio è di 21,14 euro al metro quadrato.

Gli interventi più richiesti a livello nazionale includono:



- Applicazione del cappotto termico (96%).

- Installazione di impianti fotovoltaici senza accumulo (55%).

- Installazione di impianti fotovoltaici con accumulo (53%).

- Interventi antisismici (48,3%).

- Sostituzione degli infissi (84,6%).

A livello regionale, la distribuzione delle opere di riqualificazione evidenzia le seguenti prime cinque regioni per quota di cantieri:



- Sicilia (21% del totale).

- Campania (14%).

- Lombardia (12%).

- Calabria (8%).

- Lazio (7%).

La Sicilia e la Lombardia guidano anche per superficie riqualificata, con rispettivamente 529.745 m² e 501.324 m². Le regioni con il maggior salto medio di classi energetiche sono la Sardegna (5,6 classi), la Puglia (5,4 classi) e la Calabria (5,2 classi); i progressi più contenuti si registrano in Friuli Venezia Giulia (3,3 classi), Toscana (3,5 classi) e Lombardia (3,6 classi).