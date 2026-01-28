04/02/2026 fare

Crescita blockchain e Web3 nel 2025: finanza al centro e stablecoin in espansione

378 progetti blockchain nel mondo (+27%), stablecoin e tokenizzazione trainano la crescita. Il mercato italiano vale 38 milioni di euro

Il 2025 segna un consolidamento delle prospettive di sviluppo per blockchain e Web3, con il settore finanziario al comando grazie a normative internazionali più chiare. L'Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano ha censito 378 nuovi progetti blockchain a livello globale, segnando un incremento del 27% rispetto al 2024. Le stablecoin hanno raggiunto una capitalizzazione totale di 310 miliardi di dollari, in crescita del 50%, spingendo la tokenizzazione di asset finanziari verso una fase sperimentale ma dinamica. Il 73% dei progetti è dedicato al settore finanziario, confermandolo come motore principale.



Le categorie di progetti mostrano differenze marcate:



- Internet of Value: 125 progetti, +44% rispetto al 2024.

- Blockchain for Business: 202 progetti, +36% rispetto al 2024.

- Decentralized Web: 51 progetti, -18% rispetto al 2024.

Tra i principali mercati europei, la diffusione dei crypto asset varia notevolmente:



- Regno Unito: 27 % della popolazione (12 milioni) possiede crypto asset.

- Spagna: 14% (4,9 milioni).

- Germania: 11% (6,4 milioni).

- Francia: 9% (3,7 milioni).

- Italia: 7% (2,8 milioni).

In Italia il fatturato generato da servizi e progetti blockchain B2B è sceso a 38 milioni di euro, un calo del 5% rispetto al 2024, con il 62% della spesa concentrata nel comparto finanziario. Il 7 % dei consumatori italiani possiede crypto asset, mentre l'11% dichiara interesse ad acquistarli in futuro; più della metà di questi potenziali investitori non detiene altri strumenti finanziari, indicando che le crypto possono rappresentare il loro primo ingresso nel mondo degli investimenti.





"Nel 2025 il Web3 ha continuato a crescere in modo graduale ma solido, mostrando segnali concreti di consolidamento sul piano delle infrastrutture, degli strumenti di pagamento e del quadro normativo", spiega Valeria Portale, Direttrice dell'Osservatorio Blockchain & Web3. "Gli sviluppi oggi si concentrano nel settore finanziario, ma non bisogna considerare l'innovazione blockchain rilevante solo in questo settore: sono le fondamenta per futuri casi d'uso oggi solo in parte immaginabili, che contribuiscono a creare un ecosistema più maturo e affidabile, di cui potranno beneficiare anche altri comparti".

"Gli sviluppi si inseriscono in un contesto tecnologico segnato dalla diffusione dell'intelligenza artificiale generativa", afferma Francesco Bruschi, Direttore dell'Osservatorio Blockchain & Web3. "Nel 2025 temi come l'autenticità dei contenuti, la responsabilità e la verificabilità delle informazioni sono diventati centrali e la blockchain può offrire strumenti concreti per affrontarli. Ma l'integrazione con l'AI va oltre la semplice certificazione del dato: sta emergendo un nuovo paradigma in cui agenti software possono eseguire pagamenti in modo autonomo. E in questo scenario, stablecoin e infrastrutture blockchain possono abilitare nuovi modelli di scambio di valore, in particolare nei pagamenti tra macchine".



"In Italia l'adozione è ferma al 7%, pari a 2,8 milioni di persone, un dato ancora distante dal 14% della Spagna o all'11% della Germania, aggiunge Giacomo Vella, Direttore dell'Osservatorio Blockchain & Web3. "Tuttavia, l'interesse è vivo: ci sono altri 4 milioni di italiani che dichiarano di voler acquistare crypto-asset in futuro. Si tratta di una platea importante che va accompagnata con adeguata educazione finanziaria, considerando anche che, per molti di questi potenziali nuovi entranti, le crypto rappresenterebbero l'unico strumento di investimento in portafoglio".

Le stablecoin hanno consolidato la loro presenza nel sistema finanziario globale, con 69 progetti rilevati nell'ultimo anno. I primi cinque progetti più rilevanti sono:



- Klarna (progetto Bridge).



- Mastercard (espansione pagamenti internazionali).

- VISA (uso stablecoin per transazioni in tempo reale).

- PYUSD di PayPal (valore quadruplicato, 3,8 miliardi di dollari).

- Bank of America (sviluppo di stablecoin proprietarie).

La tokenizzazione di strumenti finanziari ha visto l'avvio di 101 progetti nel 2025. Tra le iniziative più significative figurano:



- JPMorgan, money market fund tokenizzato su Ethereum.

- BlackRock, fondo BUIDL cresciuto a 2,9 miliardi di dollari a maggio.

- Boerse Stuttgart Digital, piattaforma Seturion per asset tokenizzati.

- Clearstream, D7 DLT per la gestione di titoli digitali.

- Boerse Stuttgart Digital (nuovo servizio di regolamento paneuropeo).

La convergenza tra Web3 e finanza tradizionale si manifesta con exchange centralizzati come Coinbase e Kraken che aggiungono servizi tipici della finanza tradizionale, mentre fintech come Trade Republic e Revolut sfruttano la licenza MiCAR per avvicinarsi all'ecosistema crypto. I protocolli DeFi stanno lanciando interfacce più user?friendly: Uniswap ha introdotto un wallet mobile integrato, Ondo Finance prevede azioni ed ETF tokenizzati nel 2026, e AAVE offre una soluzione simile a un conto deposito.

I digital wallet evolvono verso modelli Wallet as a Service e embedded wallet, consentendo alle aziende di integrare funzionalità wallet nei propri prodotti. Tra le startup più finanziate spiccano Fireblocks (servizio embedded wallet) e Privy, acquisita da Stripe a giugno per il suo wallet white label.

I protocolli di pagamento on chain puntano a ridurre tempi e costi delle transazioni eCommerce usando stablecoin. Il Coinbase Commerce Protocol, già integrato da Shopify, gestisce flussi complessi tramite smart contract. 63 startup hanno raccolto complessivamente 2,2 miliardi di dollari negli ultimi due anni, molte focalizzate sui cosiddetti "agentic payments" eseguiti autonomamente da software e intelligenza artificiale.

Il Digital Product Passport (DPP) si afferma come caso d'uso maturo della blockchain, supportato dalla normativa europea ESPR che richiederà trasparenza sui dati di sostenibilità dei prodotti. Le soluzioni di tracciabilità on chain si stanno trasformando in DPP, aprendo la strada a marketplace secondari verificati e incentivi per comportamenti sostenibili.

Il Regolamento MiCAR, entrato in vigore nel 2025, ha reso l'Unione Europea la prima area economica con un quadro normativo armonizzato per i crypto asset. A fine anno risultano 74 operatori autorizzati in Europa, 17 dei quali emittenti di stablecoin regolamentate; l'Italia, pur beneficiando del passporting, non conta ancora operatori autorizzati. La Commissione europea sta ampliando il DLT Pilot Regime, alzando il limite di emissione per le piattaforme DLT a 100 miliardi di euro.

La BCE ha approvato nel luglio 2025 la strategia blockchain con i progetti Pontes (collegamento DLT pagamenti dell'Eurosistema) e Appia (ecosistema europeo per il settlement digitale), mirati a ridurre la dipendenza da infrastrutture estere e a rafforzare l'autonomia dell'Europa nei pagamenti digitali.