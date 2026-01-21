28/01/2026 sport

Liverpool e SAS siglano una partnership per rivoluzionare il marketing con AI

Chase (SAS): sono una delle tifoserie più appassionate al mondo, e siamo orgogliosi di contribuire a migliorare questa esperienza grazie alla potenza dei dati e dell'AI

Liverpool FC ha firmato un accordo pluriennale con SAS, designando il gigante dell'analisi dati come partner ufficiale per la Marketing Automation basata su AI. L'obiettivo è potenziare le attività di comunicazione del club sfruttando tecnologie avanzate.

L'intesa unisce due marchi di fama globale, accomunati da un forte orientamento all'innovazione, alla performance e al miglioramento continuo. Durante la collaborazione, il club adotterà SAS Customer Intelligence 360 e SAS Viya, piattaforme che consentono una gestione più efficiente delle campagne e decisioni supportate da dati in tempo reale.



Fondata nel 1976, SAS vanta quasi cinque decenni di esperienza nell'analisi dei dati. È riconosciuta come leader nell'AI Marketing Automation, aiutando aziende di diversi settori a prendere decisioni più rapide, intelligenti e consapevoli, grazie a una solida reputazione basata su fiducia, affidabilità e competenza.

"Il Liverpool FC ha una delle tifoserie più appassionate al mondo, e siamo orgogliosi di contribuire a migliorare questa esperienza grazie alla potenza dei dati e dell'AI", ha commentato Jennifer Chase, Chief Marketing Officer di SAS. "Grazie alla tecnologia SAS, il club può trasformare enormi volumi di dati in insight significativi e in tempo reale, che permettono di veicolare il messaggio giusto, al tifoso giusto, nel momento giusto, connettendo i fan da Anfield a ogni parte del mondo".



"La nostra partnership con SAS rappresenta un passo importante nel percorso di evoluzione del nostro approccio al marketing. L'integrazione della loro tecnologia fornirà al nostro team l'accesso a strumenti potenti, tra cui la piattaforma SAS Customer Intelligence 360 e SAS Viya, che ci aiuteranno a rendere il lavoro più efficiente e a supportare processi decisionali migliori. Man mano che la collaborazione crescerà, potremo offrire esperienze sempre più personalizzate ai nostri tifosi e realizzare campagne ancora più efficaci per il club e i nostri partner. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a SAS nella famiglia dei partner LFC. E non vediamo l'ora che SAS collabori con la LFC Foundation e i suoi programmi STEM, introducendo i giovani al potere dei dati e dell'AI, ispirandoli e fornendo loro le competenze digitali e le conoscenze necessarie per prosperare nel mondo del lavoro del futuro", ha dichiarato Ben Latty, Chief Commercial Officer di Liverpool FC.



Il progetto prevede inoltre la collaborazione con la LFC Foundation per sviluppare iniziative educative dedicate all'AI e ai dati, integrandole nei programmi STEM esistenti. L'obiettivo è introdurre i giovani al valore dei dati, stimolando curiosità, problem solving e creatività fin dalla prima infanzia.





Grazie alla lunga esperienza di SAS nel supporto all'istruzione e all'alfabetizzazione tecnica, le iniziative con la LFC Foundation mireranno a creare opportunità concrete per le future generazioni, fornendo competenze digitali essenziali per il mercato del lavoro del futuro.

