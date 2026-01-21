28/01/2026 marketing

Pagamenti: la chiave per competitività e crescita delle imprese italiane

Bellezze (Adyen Italia): nel 2026 non si tratterà solo di ripensare i pagamenti in chiave tecnologica, quanto piuttosto di inserirli in una visione strategica più ampia

Nel 2026 i pagamenti si confermano come fattore cruciale per la competitività delle aziende italiane. Il Retail Report 2025 di Adyen rileva che il 78% delle imprese intervistate attribuisce alla qualità dell'esperienza di pagamento un impatto positivo sulla soddisfazione e sulla fidelizzazione dei clienti. Parallelamente, il 71% dei business che giudicano la propria soluzione di pagamento poco affidabile registra perdite di fatturato dovute a downtime.

Il contesto attuale, caratterizzato da crescente complessità, dall'avvento dell'intelligenza artificiale e da una notevole incertezza di mercato, impone una revisione strategica delle infrastrutture di pagamento. Queste devono evolvere lungo quattro dimensioni che ne aumenteranno il valore competitivo.



- Resilienza operativa: la continuità dei sistemi di pagamento è fondamentale per preservare ricavi e reputazione, soprattutto nei picchi di domanda. Un'interruzione tecnica o di connettività può tradursi in vendita persa e clienti abbandonati; il 39% dei consumatori italiani ha dichiarato di rinunciare all'acquisto se il pagamento richiede troppo tempo.

- Efficienza e unified commerce: molte aziende gestiscono ancora stack di pagamento frammentati, con fornitori multipli e processi ridondanti. Questa complessità genera costi occulti, rallenta le operazioni e limita la capacità di offrire un'esperienza cliente coerente. Unificare i pagamenti consente una visione completa dei canali, riduce il Total Cost of Ownership e accelera il time to market.





- Facilità di integrazione: un'unica integrazione nativa permette di abilitare pagamenti e servizi finanziari embedded, come prestiti, carte e conti business. Le piattaforme digitali e SaaS possono così trasformare i pagamenti da centro di costo a centro di profitto, aprendo a nuovi modelli di business e a ricavi aggiuntivi.

- Sicurezza data driven: la gestione del rischio basata sui dati diventa un alleato della crescita. L'uso di intelligenza artificiale e analisi avanzata riduce i falsi positivi, aumenta i tassi di autorizzazione e trasforma ogni transazione legittima in valore reale.

"La gestione del rischio basata sui dati rappresenta una dimensione imprescindibile per uno stack di pagamento moderno. Oggi la sicurezza deve diventare un vero alleato della crescita, riducendo i falsi positivi e garantendo che ogni transazione legittima sia valorizzata" afferma Gabriele Bellezze, Country Manager Adyen Italia.



"In definitiva, nel nuovo anno non si tratterà solo di ripensare i pagamenti in chiave tecnologica, ma di inserirli in una visione strategica più ampia. Sarà la capacità di scegliere partner e soluzioni che interpretano i pagamenti come strumento di affidabilità, efficienza, integrazione e sicurezza a fare la differenza. In un mercato in trasformazione, i pagamenti si affermano ancora una volta come uno snodo decisivo per la crescita e la resilienza delle imprese italiane nel 2026", conclude Bellezze.

