28/01/2026 marketing

Retail 2026: le 5 tendenze che trasformeranno logistica ed eCommerce

Lázaro (Packlink): il retail italiano sarà guidato da consumatori digitali e da nuove strategie logistiche

Retail italiano nel 2026 si evolve verso un modello più digitale e centrato sull'esperienza. I consumatori chiedono velocità, affidabilità e personalizzazione, anche in un contesto ancora segnato dall'aumento del costo della vita. Packlink individua le principali forze che modelleranno la logistica e l'eCommerce nei prossimi anni.

L'ascesa del commercio conversazionale segna una svolta. Spagna e Italia guidano l'uso di WhatsApp per gli acquisti; entro il 2026 si stima che il 40?% delle interazioni eCommerce sarà gestito da intelligenza artificiale conversazionale. Il nuovo modello "Chat-to-Checkout" permette di completare l'intero percorso d'acquisto direttamente dalla app di messaggistica, rendendo la transazione più semplice e più personale, con conseguente aumento dei tassi di conversione e della fedeltà dei clienti.



Pagamenti flessibili: la seconda ondata del BNPL in Italia. Servizi come Scalapay e Klarna registreranno una nuova crescita nel 2026. L'Osservatorio del Politecnico di Milano indica che il Buy Now, Pay Later copre già il 9% del totale eCommerce nazionale. Inizialmente limitato al fashion di alta gamma, il BNPL si espande ora verso beni di prima necessità e viaggi, come evidenzia il Rapporto sul credito di Experian. I Millennials e la Gen Z rappresentano il 67% degli utenti, ma anche i Boomer arrivano al 7%, dimostrando una crescente fiducia nella rateizzazione digitale.





La rinascita dei negozi fisici verso il modello phygital indica che i punti vendita non sono più solo spazi di vendita. Si prevede che il 60% degli ordini online nell'Europa meridionale includerà una componente fisica, come ritiro in negozio, resi o visita a showroom. I negozi diventano così hub esperienziali, collegando in modo fluido online e offline.

Il 2026 sarà un anno di opportunità per i rivenditori che sapranno adattarsi rapidamente alle nuove aspettative dei consumatori. Combinare tecnologia, esperienza fisica e comprensione delle abitudini locali sarà fondamentale per competere con successo in un mercato sempre più digitale, sostenibile e orientato al valore, afferma Noelia Lázaro, Direttore Marketing di Packlink.

