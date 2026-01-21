28/01/2026 marketing

Boom del credito digitale in Italia: BNPL e canali online spingono la crescita nel 2025

Capone (Experian): la sfida per il 2026 sarà garantire che questa evoluzione sia sostenibile e sicura, attraverso una collaborazione attiva tra banche, fintech, operatori del credito e istituzioni

Il mercato italiano del credito ha registrato nel 2025 una netta accelerazione verso il digitale, con un aumento del Buy Now Pay Later (BNPL) del +52,24% rispetto al 2024. Parallelamente, il canale digitale è cresciuto del +27,25%, mentre le richieste di carte e prodotti revolving hanno toccato il +19,84% su base annua. Anche i mutui immobiliari hanno segnato un balzo del +19,14%, nonostante un rallentamento nel quarto trimestre. Nel segmento dei prestiti, i prestiti personali sono aumentati del +10,23%, mentre i prestiti finalizzati hanno subito una contrazione del -5,93%.



Armando Capone, CEO di Experian Italia, ha osservato: "Il Rapporto Experian sul Credito 2025 racconta un mercato in piena trasformazione: il digitale e il BNPL hanno registrato le crescite più significative, mentre mutui e prestiti personali hanno continuato a crescere, soprattutto tra i più giovani. Anche le fasce più mature e le aree meno abituate all'uso del digitale stanno abbracciando l'innovazione, segno che la digitalizzazione sta diventando un fattore di inclusione e di nuove opportunità per tutti. Il 2025 ha confermato che il credito digitale non è più un'opzione, ma una realtà consolidata; la sfida per il 2026 sarà garantire che questa evoluzione sia sostenibile e sicura, attraverso una collaborazione attiva tra banche, fintech, operatori del credito e istituzioni. Solo un approccio condiviso potrà favorire modelli di rischio più dinamici, soluzioni innovative e politiche che assicurino un accesso al credito responsabile e inclusivo. In Experian continueremo a investire in tecnologia e analisi dei dati per supportare un ecosistema del credito solido e orientato alla crescita sostenibile".



BNPL si conferma il motore di crescita più dinamico: le richieste hanno toccato il +62,85% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2024, con una media di 168 euro per operazione, in rialzo rispetto ai 149 euro dell'anno precedente. Anche gli importi richiesti per carte e prodotti revolving sono diminuiti del 15%, attestandosi a una media di 1.946 euro. Guardiamo le fasce d'età.





- Over 80: +81,96% di richieste.

- Baby Boomer (61-79 anni): +66,90% di richieste.

- Millennial (31-46 anni): 37,91% della composizione BNPL.

- Gen Z (18-30 anni): 29,43% della composizione BNPL.

- Media importo BNPL: 168 euro.

Geograficamente, il Sud Italia guida la digitalizzazione:



- BNPL: +57,47% di richieste su base annua.

- Carte e prodotti revolving: +34,99% di richieste.

- Canale digitale: +30,12% di utilizzo.

- Mutui immobiliari: +25,68% di nuove pratiche.

- Prestiti personali: +22,45% di nuove richieste.

Nel comparto dei prestiti, le dinamiche risultano miste. I prestiti personali hanno registrato un picco del +15,04% nel primo trimestre, per poi moderarsi a +8,20% nel quarto trimestre, con una media nazionale di 10.361 euro per operazione. I prestiti finalizzati, invece, hanno subito una flessione complessiva del 5,93%, accentuata dal -11,29% dell'ultimo trimestre, sebbene l'importo medio sia cresciuto del +9,49%, raggiungendo 1.584 euro.



Le motivazioni di spesa mostrano una tendenza positiva per l'acquisto di autoveicoli usati (+2,46% su base annua), mentre le richieste per autoveicoli nuovi sono calate del 12,22%, per i telefoni cellulari del 21,78%, e per computer e televisori si è registrata una lieve crescita del +0,80%. La Gen Z rimane il segmento più attivo nelle richieste di tutti i prodotti di prestito, mentre le fasce più mature evidenziano variazioni più eterogenee.

Le regioni del NordOvest hanno registrato il più alto incremento dei prestiti personali (+13,26% rispetto al 2024), mentre i prestiti finalizzati hanno subito le maggiori flessioni al Nord.

Il quadro complessivo del 2025 evidenzia una digitalizzazione sempre più radicata, con il BNPL, i canali online e le carte che guidano la trasformazione del credito, e un panorama di mutui e prestiti che si adatta alle nuove esigenze di consumatori di tutte le età.

