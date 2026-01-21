28/01/2026 idee

Prospettive del CEO per il 2026: cauto ottimismo in un contesto di incertezza

Truscott (Columbia Threadneedle Inv.): previsioni positive ma attente su crescita, inflazione, AI e tensioni geopolitiche

Nel 2025 l'economia mondiale ha mostrato una notevole capacità di ripresa, con una crescita continua e mercati in rialzo. "Per il 2026, siamo cautamente ottimisti sul fatto che i mercati continueranno a crescere, sostenuti da un'attenuazione dell'inflazione, dai tagli dei tassi di interesse previsti e dall'innovazione guidata dall'intelligenza artificiale. Tuttavia, al di là dell'ottimismo, i rischi economici e geopolitici presenti impongono di mantenere la massima vigilanza", afferma Ted Truscott, CEO di Columbia Threadneedle Investments.

Gli utili societari americani rimangono il motore principale delle azioni statunitensi. Le imprese si adattano rapidamente a nuovi dazi e mantengono la redditività, rafforzando la fiducia degli investitori. Il previsto calo dei tassi a breve termine dovrebbe dare ulteriore spinta al mercato azionario. "Nonostante l'inflazione complessiva si sia stabilizzata vicino al 3?%, picchi localizzati, soprattutto nei beni di consumo, segnalano pressioni persistenti sui prezzi" continua Truscott. I dazi, pur considerati aggiustamenti una tantum, continuano a influenzare le catene di approvvigionamento, aumentando i costi e mettendo in dubbio la stabilità dei prezzi a lungo termine. Un eventuale ri?acceleramento dell'inflazione potrebbe far sospendere alla Fed i tagli dei tassi, provocando un'inversione della curva dei rendimenti e mettendo sotto pressione sia le azioni sia le obbligazioni.



L'espansione verso mercati non statunitensi costituisce un tema chiave per il 2026. Ecco le quattro aree ritenute più interessanti da Truscott:



- Giappone: riforme di corporate governance e un cambiamento culturale verso l'investimento creano opportunità per le azioni locali.

- Europa: il calo dei tassi e l'allentamento del "freno al debito" in Germania migliorano le prospettive, ma la concorrenza cinese e le normative restrittive rappresentano rischi.

- Regno Unito: la ripresa del mercato azionario è trainata da pochi titoli, ma l'inflazione al 4?% e le prospettive fiscali rimangono sfidanti.





- Mercati emergenti: un dollaro più debole e la crescita globale supportano una visione più positiva rispetto al passato.

Nel comparto obbligazionario, le previsioni per il 2026 sono anch'esse positive. Un'economia stabile, i tagli della Fed e la forte domanda di titoli di Stato dovrebbero favorire rendimenti interessanti. I fondi investment grade mostrano solidi fondamentali, mentre il credito privato attira gli investitori per il suo potenziale di rendimento differenziato. "Una ricerca rigorosa e una gestione attiva saranno fondamentali per cogliere le opportunità in evoluzione nel credito privato", osserva Truscott. Tuttavia, il crescente debito pubblico globale resta una preoccupazione di lungo periodo, soprattutto per gli Stati Uniti, Giappone ed Europa.



I rischi geopolitici hanno cominciato a farsi sentire all'inizio del 2026. La rimozione del presidente venezuelano Nicolás?Maduro, il conflitto in Ucraina, le tensioni Cina?Taiwan e le incertezze in Medio Oriente aumentano la vulnerabilità dei mercati. "Una grave perturbazione può erodere rapidamente la fiducia, facendo evaporare la liquidità in un istante", avverte Truscott.

L'AI resta un tema di investimento centrale. Le imprese spendono per ridurre i costi e migliorare la produttività, ma il ritorno sull'investimento a lungo termine rimane incerto. Columbia Threadneedle utilizza l'AI per ottimizzare la ricerca proprietaria, la costruzione di portafogli e la comunicazione con i clienti, puntando a una maggiore efficienza operativa.

La diversificazione è considerata imprescindibile. Sebbene le azioni statunitensi abbiano generato rendimenti elevati, la concentrazione su pochi titoli evidenzia la necessità di un portafoglio ampio, che includa large e small cap, azioni globali, obbligazioni investment grade, high yield e investimenti alternativi. Le small cap beneficiano del contesto di tassi più bassi, mentre le obbligazioni offrono stabilità.

Il settore della gestione patrimoniale continua a evolversi. La pressione sulle commissioni spinge verso una maggiore efficienza operativa e un consolidamento potenziale, soprattutto in periodi di mercato negativo. L'innovazione nei veicoli di investimento - ETF attivi, mandati individuali, portafogli modello e accesso più ampio agli investimenti alternativi - sta ridefinendo le scelte a disposizione degli investitori. "Gli investimenti alternativi offrono diversificazione, ma è fondamentale comprenderne la natura semi-liquida o illiquida", sottolinea Truscott.

Infine, la gestione attiva mantiene la sua rilevanza. Le inefficienze di mercato creano opportunità per i gestori esperti di individuare titoli sottovalutati e generare alfa. Columbia Threadneedle si focalizza su ricerca approfondita, prospettiva globale e miglioramento continuo, con l'obiettivo di fornire risultati migliori ai clienti attraverso strategie informate e disciplinate.

