28/01/2026 idee

Huawei Digital Power svela i 10 trend fotovoltaico e storage per il 2026

Zhong (Huawei Digital Power): le previsioni mostrano sinergie tra PV, eolico ed ESS, AI e grid forming per una rete più stabile

Huawei Digital Power, divisione del Business Group di Huawei focalizzata su soluzioni digitali ed elettronica di potenza, ha presentato le 10 principali tendenze per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo (PV & ESS) nel 2026. L'evento di lancio della nuova linea Smart PV & ESS è stato introdotto da All Scenario Grid Forming, Unleashing AI, and Forging Excellence - frase pronunciata da Eric Zhong, Vice President e Chief Marketing Officer della linea Smart PV & ESS. Durante il suo intervento, Zhong ha illustrato un white paper con indicazioni pratiche per accelerare l'adozione di impianti PV, eolico e ESS come fonti rinnovabili principali, puntando a una crescita industriale di alta qualità.



Nel decennio scorso, la crescente penetrazione delle energie rinnovabili ha spinto l'uso di PV, eolico e ESS, generando nuove sfide di equilibrio e stabilità a livello di generazione, rete e consumo. Il settore sta ora passando da innovazioni isolate a progressi integrati, creando maggiore valore. Huawei, grazie alla sua esperienza, ha così identificato quattro trend applicativi basati su scenari specifici e sei legati a innovazione e tecnologia.

- 1) La sinergia tra fotovoltaico, eolico e ESS renderà le rinnovabili fonti prevedibili, controllabili e stabili, con cinque caratteristiche chiave: produzione stabile, costi controllati, operatività al 100% da fonti rinnovabili, collaborazione full link e alta sicurezza lungo il ciclo di vita.





- 2) Le soluzioni ESS grid forming diventeranno fondamentali per mantenere l'equilibrio della rete, smorzando le fluttuazioni della produzione rinnovabile e fornendo servizi di regolazione della frequenza e riduzione dei picchi.

- 3) La sinergia generation grid load storage favorirà l'autonomia locale e il coordinamento globale, grazie a una distribuzione intelligente basata su AI che ottimizza la collaborazione tra generazione, rete, carico ed ESS.

- 4) La transizione da AI enabled a AI native offrirà un'esperienza energetica ottimale: nei sistemi residenziali PV+ESS, l'intelligenza artificiale sarà integrata in progettazione, operatività e manutenzione, passando da un semplice autoconsumo a una gestione proattiva dell'energia.



- 5) L'aumento della frequenza e della densità potrà incrementare del 40% la densità di potenza di inverter fotovoltaici e PCS, migliorando l'efficienza e la qualità dei sistemi PV+ESS.

- 6) L'adozione di architetture ad alta tensione, supportata da componenti più resilienti, ridurrà i costi di produzione di energia elettrica (LCOE) grazie a una maggiore affidabilità e a misure di sicurezza proattive.

- 7) La gestione delle batterie a livello di sistema, tramite elettronica di potenza, cloud e AI, garantirà capacità di scarica più elevate, sicurezza, durata prolungata e semplificazione delle operazioni di O&M, requisiti essenziali per impianti di alta qualità.

- 8) Una tecnologia di grid forming maturata trasformerà l'ESS da "follower passivo" ad "architetto attivo" della rete, combinando hardware ad alte prestazioni, algoritmi di grid forming e AI per garantire stabilità in tutti gli scenari operativi.

- 9) Gli agenti di intelligenza artificiale saranno sempre più integrati nei parchi rinnovabili, con una sinergia tra cloud, edge e dispositivi che automatizzerà la gestione delle centrali elettriche.

- 10) La safety quantification introdurrà valutazioni complete a livello di sistema lungo l'intero ciclo di vita, definendo indicatori di sicurezza misurabili e migliorando la capacità di soddisfare requisiti stringenti, favorendo una crescita sostenibile del settore di accumulo.

La formazione di reti grid forming multiscenario, l'uso diffuso dell'AI e la ricerca dell'eccellenza rappresentano i pilastri guida per lo sviluppo sostenibile del mercato PV+ESS. Huawei Digital Power intende rafforzare la collaborazione con partner e professionisti per esplorare sinergicamente il futuro del settore, contribuendo a costruire un panorama energetico più resiliente e pulito.

