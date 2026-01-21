28/01/2026 idee

Risk management: il 72% delle imprese investe già ora

Michaud (Cineas): la formazione rappresenta il ponte necessario per trasformare le minacce in opportunità di innovazione, resilienza e crescita

Cineas, il Consorzio Universitario fondato dal Politecnico di Milano, ha pubblicato la XII edizione dell'Osservatorio sulla diffusione del risk management nelle medie imprese italiane. Il rapporto indica che il 72% delle aziende ha in programma attività di formazione interna, segno di una crescente consapevolezza della necessità di gestire l'incertezza attraverso lo sviluppo delle competenze. Il coinvolgimento è trasversale: il 66% dei programmi formativi include tutti i livelli organizzativi, dal top management alle prime linee.

- 72% delle imprese prevede formazione interna per il risk management.



- 66% dei programmi include tutte le categorie di dipendenti, dal management alle prime linee.

- 77% delle grandi imprese investe in corsi interni.

- 73% delle medie imprese ha già programmi attivi.

- 62% delle piccole imprese dedica risorse alla formazione.

L'analisi evidenzia una netta correlazione tra dimensione aziendale e propensione all'investimento formativo: le grandi realtà mostrano il più alto tasso di partecipazione, seguite dalle medie, mentre le piccole imprese rimangono indietro, probabilmente per limitate risorse finanziarie. Nonostante le difficoltà economiche, il 36% delle aziende intende potenziare ulteriormente i propri programmi nel prossimo anno, puntando a rispondere alle nuove sfide competitive.





Il finanziamento rimane in gran parte interno: il 69% delle organizzazioni autofinanzia la formazione, dimostrando un forte impegno nella valorizzazione del capitale umano ma anche una scarsa capacità di accedere a fondi dedicati. Tra le imprese che hanno subito danni da eventi estremi e hanno successivamente introdotto misure preventive, l'83% valuta positivamente l'efficacia degli interventi formativi per la gestione delle emergenze.

"In un mondo che non smette di mutare - precisa Massimo Michaud, presidente di Cineas - la gestione del rischio non può più essere vista come una funzione isolata, ma deve diventare parte integrante della strategia aziendale. La formazione rappresenta il ponte necessario per trasformare le minacce in opportunità di innovazione, resilienza e crescita. E i numeri lo confermano: tra le aziende che hanno subito danni da eventi estremi e hanno successivamente introdotto misure preventive (tra cui la formazione dei dipendenti per la gestione delle emergenze), l'83% valuta positivamente l'efficacia di tali interventi. Il nostro impegno, come Cineas, è molto chiaro: continueremo a promuovere la diffusione della cultura del rischio e a fornire gli strumenti formativi necessari affinché le organizzazioni possano navigare nell'incertezza, ma con consapevolezza, trasformando la gestione delle emergenze in una leva strategica per lo sviluppo del sistema paese".



Il dato conferma che la cultura del rischio sta diventando sempre più parte integrante della gestione operativa, trasformando le minacce in opportunità di innovazione e resilienza per le imprese italiane.

