Venture capital italiano: nel 2025 +32% toccando miliardo e mezzo di euro

Daviddi (EY Parthenon): una crescita grazie a pochi round giganti che consolidano il VC italiano

Il mercato del venture capital italiano ha raccolto nel 2025 circa 1.488 milioni di euro, segnando un aumento del +32% rispetto al 2024 e confermando per il quinto anno consecutivo il superamento della soglia del miliardo.

Secondo l'EY Venture Capital Barometer, i round chiusi sono stati 238, leggermente in calo rispetto ai 292 del 2024, mentre il valore medio delle operazioni è salito del 62%, passando da 3,9 milioni a 6,3 milioni di euro, indice di una tendenza verso investimenti più consistenti.

"Il 2025 conferma una base di solidità dell'ecosistema del venture capital italiano, con una raccolta complessiva di circa 1,5 miliardi di euro e una crescita del +32% rispetto al 2024. Questo risultato è spiegato in larga misura da un numero limitato di operazioni di grande dimensione, mentre il mercato nelle fasi iniziali e intermedie mostra andamenti sostanzialmente stabili nel tempo.



Gli investimenti in venture capital rappresentano lo 0,07% del PIL italiano, un valore che continua a evidenziare un divario rispetto ai principali Paesi europei: Germania (0,15%), Francia (0,22%) e Spagna (0,16%). Nel complesso emerge un ecosistema che fatica ancora a trasformare la qualità dell'innovazione in una crescita diffusa lungo tutte le fasi di sviluppo. Le recenti evoluzioni normative offrono tuttavia un'opportunità per rafforzare il settore, ampliando la partecipazione di investitori istituzionali e internazionali e sostenendo percorsi di crescita più strutturati per le imprese innovative. In questa fase, sarà fondamentale concentrarsi su interventi che favoriscano apertura dei mercati, capacità di scala e competitività, contribuendo a rafforzare in modo strutturale il ruolo dell'Italia nel panorama europeo dell'innovazione", afferma Marco Daviddi Managing Partner, EY-Parthenon in Italia .





- Bending Spoons: 233 milioni di euro.

- Exein: 170 milioni di euro (due round nello stesso anno).

- AAVantgarde Bio: 122 milioni di euro.

- NanoPhoria: 83 milioni di euro.

- Generative Bionics: 70 milioni di euro.

Questi cinque player hanno raccolto complessivamente circa 700 milioni di euro.

I settori che hanno guidato la raccolta sono Deep Tech (413 milioni di euro, 47 round), Health & Life Science (357 milioni di euro, 37 round) e Software & Digital Services (266 milioni di euro), che insieme rappresentano più dell'80% del totale nazionale.



"Il dato più rilevante che emerge dal Barometer non è solo la crescita della raccolta, ma il cambiamento nella qualità del mercato. Il venture capital italiano sta evolvendo verso un ecosistema più selettivo e strutturato, con operazioni più concentrate e di dimensioni più rilevanti, una maggiore specializzazione settoriale e una presenza crescente di investitori internazionali nei round principali. È un segnale di maturazione, ma ancora parziale. La sfida ora è trasformare questa massa critica in un ciclo virtuoso di crescita, rafforzando l'integrazione tra industria, capitale e innovazione e aumentando la capacità del sistema di generare scaleup ed exit industriali in grado di trattenere valore nel Paese", commenta Gianluca Galgano, Head of Venture and Startup, EY Italia .

A livello geografico, il Nord Italia ha guidato con 1.171 milioni di euro, trainato dalla Lombardia (932 milioni, 113 operazioni, oltre il 60% della raccolta nazionale), seguita da Piemonte (65 milioni), Lazio (22 milioni) e Puglia (14 milioni).

In Europa, la Francia e la Germania hanno registrato una lieve contrazione del -6,9% e -6,5%, mentre il Regno Unito ha registrato un incremento del +42% e la Spagna del +60,9%. I valori assoluti di raccolta sono: Francia 6,3 miliardi, Germania 6,6 miliardi, Regno Unito 18,4 miliardi, Spagna 2,6 miliardi. Per abitante, l'Italia ha speso 25 euro nel 2025 (vs 19 euro nel 2024), contro 95 euro in Francia, 78 euro in Germania, 55 euro in Spagna e 265 euro nel Regno Unito.