28/01/2026 fare

Space economy: difesa ed Europa trainano la crescita

Pouchoy (LFDE): il settore spaziale punta a 1,8 trilioni di dollari entro il 2035 con investimenti militari e partnership europee

Il valore previsto per il mercato spaziale entro il 2035 è di 1,800 miliardi di dollari. Questa crescita è alimentata da tre fattori principali: la diminuzione dei costi di lancio, l'aumento della spesa pubblica per le missioni spaziali e l'espansione della difesa come settore strategico.

Secondo Christophe Pouchoy (Gestore Echiquier Space, LFDE), "l'industria della difesa, catalizzatore chiave dell'ecosistema, è strettamente legata a quella aerospaziale", e il tasso di crescita annuo del settore si aggira intorno al 9-10%. La spesa militare globale per il spazio dovrebbe raggiungere i 73 miliardi di dollari nel 2024, segnando un incremento del 24% rispetto al 2023. Progetti come il Golden Dome, lo scudo antimissile americano, sono valutati 175 miliardi di dollari per i prossimi tre anni. Nel 2025 BAE Systems ha ottenuto una commessa importante, mentre a dicembre sono stati ordinati nuovi satelliti di sorveglianza a Rocket Lab e L3Harris. Il bilancio della difesa statunitense potrebbe toccare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2026.



Il 18 dicembre il governo USA ha pubblicato il decreto Ensuring American Space Superiority. Questo documento fissa le priorità strategiche per i prossimi anni, includendo il ritorno di astronauti sulla Luna entro il 2028 e la costruzione di una base lunare entro il 2030. Inoltre, il decreto prevede il potenziamento della sicurezza in orbita, una riforma del bilancio della NASA e incentivi per gli investimenti privati, con l'obiettivo di sostituire la ISS con una struttura privata entro il 2030 e di smantellarla nel 2031.

In Europa, i paesi dell'Unione stanno incrementando la spesa per la difesa fino al 5% del PIL, rispetto all'attuale 2-3%. Questa tendenza ha favorito la creazione di un consorzio tra Airbus, Thales e Leonardo, finalizzato a integrare le loro attività nei satelliti. Il progetto mira a rafforzare la sovranità europea, migliorare l'innovazione, l'autonomia strategica e la competitività. Parallelamente, Rheinmetall e la finlandese ICEYE hanno vinto un contratto militare per fornire satelliti di sorveglianza, mentre OHB continua a produrre satelliti, stazioni e antenne a terra, oltre a componenti per il razzo Ariane 6.





L'interesse degli investitori è sostenuto anche da potenziali eventi di mercato: la possibile quotazione in borsa di SpaceX nel 2026 dovrebbe attirare capitali significativi verso il settore spaziale, ampliando ulteriormente le opportunità di crescita.

