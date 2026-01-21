28/01/2026 fare

10 trend che trasformeranno il lavoro entro il 2026: IA, ibridazione e benessere

Dixon (IWG): assisteremo a un cambiamento radicale nella geografia del lavoro, con il baricentro che si sposta verso le comunità locali

International Workplace Group (IWG) ha individuato dieci fenomeni globali destinati a rimodellare il mondo del lavoro entro il 2026. Le imprese concentreranno risorse sulla propria forza lavoro, considerata il patrimonio più prezioso, investendo in benessere, formazione continua e percorsi di apprendimento basati su tecnologie emergenti. La produttività e il coinvolgimento non saranno più legati al luogo fisico, ma alla modalità, al momento e alle persone coinvolte, spingendo le organizzazioni verso modelli di lavoro flessibili e ibridi per attrarre e trattenere i talenti più ricercati. L'Intelligenza Artificiale giocherà un ruolo centrale, accelerando la collaborazione e rendendo le competenze digitali un requisito distintivo per il successo aziendale.



I dieci trend individuati:



- Co-pilota IA nei team ibridi: gli assistenti intelligenti automatizzano attività a basso valore aggiunto, liberando tempo per creatività e problem solving. Una ricerca di IWG mostra che il 62% della GenZ forma già i colleghi più anziani sull'uso dell'IA, mentre il 77% dei dirigenti registra un incremento della produttività.

- Ritorno in più uffici: le aziende abbandonano l'approccio "ufficio unico" a favore di una rete di spazi coworking o sedi flessibili più vicine al domicilio dei dipendenti, favorendo un vero "return to several offices".

- Micro?certificazioni come nuova moneta professionale: le competenze specifiche, attestate da certificati brevi e mirati, diventano il principale criterio di crescita. Le imprese finanziano piattaforme di apprendimento on-demand per supportare questa evoluzione.





- Contrastare il "quiet cracking": oltre al fenomeno del "quiet quitting", si osserva un aumento del burnout tra dipendenti performanti ma mentalmente distaccati. Il 57% dei lavoratori perde motivazione quando si sente sottovalutato; le aziende introdurranno strumenti well tech per monitorare lo stress e inviare promemoria di salute mentale basati su IA.

- Leadership frazionata a livello C-suite: per far fronte all'incertezza economica, le imprese ricorrono a dirigenti part time o su contratto, capaci di fornire competenze mirate riducendo i costi di assunzione a tempo pieno.

- La costruzione di "città dei 15 minuti" da zero

Il concetto di "città dei 15 minuti", dove tutto è accessibile a piedi o in bicicletta, entra in una nuova fase. Oltre alla riqualificazione di quartieri esistenti, si assisterà alla costruzione di nuove comunità da zero, come The Ellinikon ad Atene. Il lavoro ibrido rende questi ecosistemi vitali, permettendo ai professionisti di vivere e lavorare a livello locale mentre le aziende decentralizzano la loro presenza per essere più vicine a dove vivono le persone, risparmiando fino a 30.332 dollari all'anno grazie alla ridotta necessità di lunghi spostamenti.



- Local Loyalty Effect

Il lavoro ibrido favorirà una rinnovata connessione con le comunità locali. Le aziende potrebbero incoraggiare i dipendenti a integrare volontariato, partnership locali o condivisione di competenze nella loro settimana lavorativa, rafforzando i brand dei datori di lavoro e sostenendo al contempo l'impegno civico nelle comunità in cui i dipendenti vivono e lavorano.

- L'ufficio che si ispira all'hospitality

Il posto di lavoro tenderà sempre di più a somigliare a un "boutique hotel", con servizi in stile concierge e design sensoriale. La partnership globale di IWG con YOO - il più grande marchio di design residenziale al mondo - è un esempio di questa tendenza, fondendo lavoro, socializzazione e benessere per trasformare l'ufficio in un'esperienza di lifestyle.

- La crescente domanda di uffici a giornata (Day Office)

Gli uffici a giornata (Day Office) diventeranno una componente chiave del panorama lavorativo, fornendo uno spazio professionale "on-demand" quando e dove necessario. Queste opzioni eliminano la necessità di impegni a lungo termine, offrendo al contempo tutti i servizi di un ufficio tradizionale.

- La nuova demografia della forza lavoro: capire cosa vuole la Gen Z

La Generazione Z sta entrando nel mercato del lavoro globale con aspettative chiare che vanno oltre la retribuzione: benessere, flessibilità e un lavoro in linea con i propri valori. Con una popolazione globale che invecchia, un aumento dei pensionamenti e un crescente divario di talenti, è fondamentale che i leader aziendali comprendano e reagiscano a queste priorità in evoluzione per rimanere competitivi.

Mark Dixon, Fondatore e CEO di IWG, ha commentato: "I costanti miglioramenti tecnologici, inclusa l'IA e i nuovi approcci alla formazione saranno motori fondamentali di produttività, coinvolgimento e lealtà. Permetteranno alle aziende di creare una forza lavoro e un ambiente pronti per il futuro, capaci di spingere la crescita del business. Assisteremo a un cambiamento radicale nella geografia del lavoro, con il baricentro che si sposta verso le comunità locali. Grazie al cloud e ai software di videoconferenza, i lavoratori non devono più percorrere lunghe distanze ogni giorno. La crescente domanda di lavoro localizzato ha fatto sì che la maggior parte dei nostri nuovi centri IWG apra nel cuore di comunità locali, sobborghi e aree rurali, consentendo a milioni di persone di dire addio al pendolarismo quotidiano".