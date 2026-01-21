28/01/2026 fare

Top Employers 2026: 144 aziende italiane certificante per l'eccellenza nelle HR

Bagelle (Top Employers Institute): dopo anni di accelerazione continua, le organizzazioni più avanzate saranno chiamate a fare scelte più consapevoli

Top Employers Italia 2026 ha assegnato la certificazione a 144 aziende, attestando la capacità di creare ambienti di lavoro altamente performanti grazie a pratiche HR orientate ai dati e al benessere dei dipendenti. Tra queste, 47 hanno conseguito anche la Top Employers Europe 2026, 14 la Top Employers Global 2026 e 8 la nuova Top Employers Enterprise 2026, riservata a multinazionali con presenza in almeno 10 Paesi e più di 2?500 dipendenti globali.

- 144 aziende hanno ottenuto la certificazione Top Employers Italia 2026.

- 47 hanno ricevuto la certificazione Top Employers Europe 2026.



- 14 hanno raggiunto la certificazione Top Employers Global 2026.

- 8 hanno ottenuto la certificazione Top Employers Enterprise 2026.

- circa 2?500 imprese sono state certificate da Top Employers Institute in 131 Paesi nel 2026.

Fondata 35 anni fa, Top Employers Institute è l'autorità globale per la certificazione, il benchmarking e la consulenza nel settore delle risorse umane. Il riconoscimento premia le aziende che dimostrano costantemente eccellenza nelle pratiche legate alle persone, includendo strategia delle persone, ambiente di lavoro, acquisizione di talenti, formazione, diversità?equità?inclusione, benessere e sostenibilità.





"Il raggiungimento dello status di Top Employer nel 2026 è un risultato straordinario che riflette l'eccellenza nei singoli paesi e, soprattutto, pratiche sostenibili in materia di risorse umane in tutte le regioni e in tutto il mondo". Adrian Seligman, CEO del Top Employers Institute. Le aziende certificate hanno dimostrato capacità di allineare la leadership con insight basati sui dati, applicare le migliori pratiche validate e favorire il coinvolgimento dei dipendenti, favorendo crescita sostenibile e performance aziendali superiori.

"Nel 2026 il mondo del lavoro entrerà in una nuova fase, segnata da maggiore intenzionalità e allineamento. Dopo anni di accelerazione continua, le organizzazioni più avanzate saranno chiamate a fare scelte più consapevoli: integrare il purpose nei sistemi e nei comportamenti di leadership, adottare l'AI in modo più maturo e basato sulla fiducia, progettare modelli di flessibilità più equi e strutturati e riallineare tempo, competenze e risorse verso ciò che genera reale valore. La competitività del futuro dipenderà sempre meno dalla velocità e sempre più dalla capacità di costruire coerenza, chiarezza e resilienza nel lungo periodo", afferma Massimo Begelle, Regional Manager, Southern Eastern Europe and the Middle East di Top Employers Institute.



Il World of Work Trends Report 2026 evidenzia che la competitività futura dipenderà sempre meno dalla velocità e più dalla capacità di costruire coerenza, chiarezza e resilienza nel lungo periodo. La certificazione Top Employers 2026 rimane un segno distintivo per le organizzazioni che offrono prestazioni eccellenti, mobilità dei talenti e resilienza della forza lavoro, definendo lo standard di riferimento per le strategie HR a livello internazionale.







TOP EMPLOYERS ITALIA 2026







Elenco in ordine alfabetico delle 144 aziende certificate Top Employers Italia:



A2A - Acque Bresciane - ADP Italia - ALFA - Allianz - Alpitour - Amazon Italia - Amplifon Italia - ANGELINI PHARMA - ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Arkema - ART - AS Watson Group Italy - AstraZeneca Italia - Automobili Lamborghini - Autotorino - BAT Italia - Becton Dickinson Italia - Beiersdorf - Beko Europe, Italy - Biofarma Group - Birra Peroni - BNL BNP PARIBAS - Boehringer Ingelheim Italia - Bonfiglioli - Booking.com Italy - BOSCH REXROTH OIL CONTROL - BPER Banca - BRACCO - Brightstar Lottery - Capgemini Italia - Cassina - CHEP - Chiesi Farmaceutici - Coca-Cola HBC Italia - Coop Italia - Credit Agricole Italia - Dana Italia - Danieli Group - Deghi - dentsu - DHL eCommerce Italy - Ducati Motor Holding - Edison - EDP Renewables Italia - Egnazia Ospitalità Italiana - Emilgroup - Engineering - Entain - Esprinet Italia - EUROP ASSISTANCE ITALIA - EY - Ferrari - FINCANTIERI - FinecoBank - Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - GEA Group - Generali Group Head Office (Assicurazioni Generali) - Generali Italia - Golden Goose - Groupama Assicurazioni - Gruppo AB - Gruppo Acea - Gruppo Autostrade per l'Italia - Gruppo AXA Italia - GRUPPO CREDEM - Gruppo Helvetia Italia - Gruppo Hera - GUNA S.p.a. - HSBC Continental Europe, Italy - Huawei Technologies Italia - Iberdrola Italia - Inditex Italia - ING - Intesa Sanpaolo - Italdesign - Italgas - ITAS MUTUA - JYSK Italia - JTI Italy - Kirey - Konica Minolta Business Solutions Italia - Korian - Lagardère Travel Retail Italia - Lavazza Group - Lear Corporation Italia - Lefay Resorts & Residences - Leroy Merlin - Lidl Italia - Links Management and Technology - LOTTOMATICA - MAGROUP - Magnaghi Aerospace - Maiora - Marazzi Group - Mashfrog Group - MediaWorld - Meliá Hotels International - Merz Aesthetics Italia - METRO Italia - Novomatic Italia - NTT DATA Italy - Opocrin - Palladium Hotel Group - PENNY Italia - Perfetti Van Melle - Philip Morris Italia - PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA - Poste Italiane - PUMA Italy - Q8 - QVC Italia - Rai Way - RDS - Radio Dimensione Suono - Renault Group - Rhenus Logistics - SAATI - SAINT-GOBAIN ITALIA - Sanlorenzo - SGB Humangest Holding - SMAT - Smurfit Westrock Italia - SOCOMEC - Stef Italia - STMicroelectronics Italy - Tata Consultancy Services Italia - TeamSystem - Technogym - TEHA GROUP - Terna - The Estée Lauder Companies - Tirreno Power Italy - Toyota Motor Italia - UMBRAGROUP - UniCredit - Verisure Italy - Volkswagen Financial Services - Wabtec Italy - WINDTRE - Wordline - WPP Media Italia - Würth Italia - Zelestra Italy - Zurich







TOP EMPLOYERS ITALIA E TOP EMPLOYERS EUROPE 2026



Elenco in ordine alfabetico delle 47 aziende certificate Top Employers Italia 2026 che hanno ottenuto anche la Certificazione Top Employers Europe 2026 in quanto certificate in almeno altri 4 Paesi europei, oltre l'Italia.



ADP Italia - Amazon Italia - Amplifon Italia - ANGELINI PHARMA - Arkema - AstraZeneca Italia - BAT Italia - Becton Dickinson Italia - Beko Europe, Italy - BNL BNP PARIBAS - Boehringer Ingelheim Italia - Capgemini Italia - CHEP - Chiesi Farmaceutici - Dana Italia - DHL eCommerce Italy - EDP Renewables Italia - GEA Group - Generali Group Head Office (Assicurazioni Generali) - Generali Italia - Gruppo Helvetia Italia - HSBC Continental Europe, Italy - Huawei Technologies Italia - Iberdrola Italia - Inditex Italia - ING - Intesa Sanpaolo - JTI Italy - JYSK Italia - Korian - Lear Corporation Italia - Lidl Italia - Meliá Hotels International - Merz Aesthetics Italia - METRO Italia - NTT DATA Italy - PENNY Italia - Philip Morris Italia - PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA - PUMA Italy - SAINT-GOBAIN ITALIA - STMicroelectronics Italy - Tata Consultancy Services Italia - UniCredit - Verisure Italy - Wabtec Italy - Wordline







TOP EMPLOYERS ITALIA E TOP EMPLOYERS GLOBAL 2026



Elenco in ordine alfabetico delle 14 aziende certificate Top Employers Italia 2026 che hanno ottenuto anche la certificazione Top Employers Global 2026 in quanto certificate in più Paesi di più Continenti.



Amplifon Italia - BAT Italia - Boehringer Ingelheim Italia - CHEP - Dana Italia - JTI Italy - Merz Aesthetics Italia - NTT DATA Italy - Philip Morris Italia - PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA - PUMA Italy - SAINT-GOBAIN ITALIA - STMicroelectronics Italy - Tata Consultancy Services Italia







TOP EMPLOYERS ITALIA E TOP EMPLOYERS ENTERPRISE 2026



Elenco in ordine alfabetico delle 8 aziende multinazionali certificate Top Employers Italia 2026 che hanno ottenuto anche la certificazione Top Employers Enterprise 2026 in quanto certificate almeno 10 paesi.



DHL eCommerce Italy - Iberdrola Italia - Lidl Italia - Meliá Hotels International - Merz Aesthetics Italia - PUMA Italy - STMicroelectronics Italy - Tata Consultancy Services Italia



