28/01/2026 fare

L'AI trasforma le HR: i trend chiave per il 2026

Armenise (Factorial): l'AI diventa infrastruttura quotidiana, il welfare si personalizza e la leadership diventa più umana

L'AI non è più un semplice ausilio operativo: è ormai parte integrante dei processi aziendali e richiede una governance specifica. Il Global AI Report 2025 di Factorial evidenzia che il 76,4% dei lavoratori italiani utilizza l'intelligenza artificiale ogni giorno, mentre una su quattro imprese la impiega attivamente nei processi HR, segnando un aumento di 16 punti percentuali rispetto al 2024. Questa diffusione trasforma l'AI da curiosità a infrastruttura da regolare con regole di trasparenza, supervisione umana e controllo sull'impatto decisionale.

Parallelamente, la formazione evolve da semplice aggiornamento di competenze a vero e proprio re-training approfondito. L'accento si sposta dallo skill gap verso lo sviluppo di capacità cognitive e trasversali, fondamentali in un contesto altamente automatizzato.



"Negli ultimi anni il mondo del lavoro e dell'HR stanno cambiando in modo evidente e l'AI è solo l'ultimo tassello di un panorama molto più complesso", commenta Isotta Armenise Senior Brand & Content Manager di Factorial. "l'AI non è più una curiosità: è uno strumento di lavoro quotidiano. Ma insieme all'AI emergono anche nuove aspettative su engagement, formazione e retribuzione. Per questo nel 2026 il ruolo delle direzioni HR sarà ancora più strategico: la vera sfida sarà bilanciare innovazione e benessere, guidare il cambiamento senza perdere di vista ciò che dà senso al lavoro delle persone".



Il concetto di benessere subisce una profonda revisione: il welfare non è più efficace se offerto in forma standardizzata, ma diventa un vantaggio competitivo solo quando è costruito sui bisogni reali dei dipendenti e integrato in una strategia più ampia di crescita e qualità della vita lavorativa.





Anche la leadership abbandona il modello gerarchico tradizionale a favore di approcci più umani e collaborativi. Il manager si trasforma in coach, facilitatore e punto di collegamento tra competenze diverse, promuovendo responsabilità diffuse e team interfunzionali.

Le decisioni basate sui dati, grazie alla People Analytics, diventano il nuovo standard per politiche HR più eque, sostenibili ed efficaci, influenzando direttamente engagement e retention. Il recruiting, inoltre, non è più solo una procedura di selezione: si configura come una promessa di valore, con processi più collaborativi e trasparenti che costruiscono fiducia fin dalle prime fasi, poiché la retention inizia prima dell'assunzione.



Realizzata da Factorial, scale-up europea specializzata in soluzioni All-in-One per la gestione aziendale, la Guida HR 2026 è pensata come strumento di orientamento per HR manager, imprenditori e manager. Essa accompagna il lettore lungo l'intero ciclo di vita del dipendente, combina l'analisi dei trend con un focus sui principali cambi normativi del 2026, dalla trasparenza salariale allo smartworking, fino alla governance dell'AI e dei sistemi digitali in ambito HR.

