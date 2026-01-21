28/01/2026 economia

Milano resta la città più attrattiva per il mercato immobiliare, ma perde punti

Giabardo (Immobiliare.it): negli ultimi dodici mesi i grandi centri urbani hanno confermato il loro ruolo di riferimento per acquirenti e investitori, in virtù di mercati maturi e di un'elevata concentrazione di domanda

Milano conferma il ruolo di mercato più attrattivo in Italia secondo il nuovo Market Appeal Index di Immobiliare.it Insights, ma il punteggio scende a 97,2 su 100, quasi tre punti in meno rispetto all'edizione precedente. Il calo è attribuito a una fase di normalizzazione dopo un lungo periodo di crescita.

L'indice, sviluppato da Luke Brucato (Immobiliare.it Insights), combina volumi di offerta, ricerche e contatti generati dagli annunci su Immobiliare.it per assegnare a ciascun capoluogo un valore da 1 a 100. La graduatoria distingue le 12 grandi città dai restanti capoluoghi di provincia, ordinandoli dal più al meno attrattivo.



Classifica delle grandi città (prime cinque posizioni):



- Milano - 97,2 punti.

- Roma - 86,1 punti.

- Bologna - 72,2 punti.

- Bari - 66,7 punti (salita di due posizioni).

- Firenze - 61,1 punti.

"Negli ultimi dodici mesi i grandi centri urbani hanno confermato il loro ruolo di riferimento per acquirenti e investitori, in virtù di mercati maturi e di un'elevata concentrazione di domanda", commenta Paolo Giabardo, Direttore Generale di Immobiliare.it. "In questo quadro, Milano si conferma il mercato più attrattivo, pur evidenziando un lieve arretramento rispetto al 2025. Tale dinamica è legata alla fase di normalizzazione successiva a un prolungato ciclo di crescita, alla crescente selettività degli utenti e alla maggiore attenzione verso alternative territoriali. Si tratta di un fenomeno fisiologico all'interno di un mercato che ha raggiunto livelli di sviluppo molto avanzati e che continua a rappresentare il principale polo di riferimento a livello nazionale".





Classifica dei capoluoghi di provincia (prime cinque posizioni):



- Monza - 96,3 punti (salita di 2).

- Bergamo - 93,3 punti.

- Pisa - 91,3 punti.

- Padova - 89,7 punti.

- Lucca - 89,3 punti.

Tra le grandi città del Sud spicca Bari, che guadagna due posizioni rispetto allo scorso anno e si colloca attualmente al quarto posto: nel principale centro pugliese il punteggio di attrattività del mercato immobiliare è passato da 55,6 a 66,7 punti.

Firenze e Torino scendono entrambe di una posizione, rispettivamente quinta e sesta con 61,1 punti ciascuna, mentre Verona si conferma settima (52,8). Genova mantiene l'ottavo posto, ma mostra un miglioramento rispetto al 2025 (da 41,7 a 44,4 punti).



Nella fascia meridionale, Lecce raggiunge 72,3 punti, migliorando di sette posizioni e segnando la prima presenza del Sud nella top 25.

Tra gli outlier, Savona registra il più forte balzo positivo (+13 posizioni, 46ª classifica), mentre Enna e Latina subiscono le cadute più marcate, rispettivamente -21 e -18 posizioni.

