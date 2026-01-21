28/01/2026 economia

Materie prime 2025: oro da record, petrolio in ribasso e rame in vetta

de los Reyes (T. Rowe Price): anni di sotto-investimenti, politiche commerciali mutevoli e il rapido sviluppo delle energie pulite hanno aumentato l'importanza strategica a lungo termine

I mercati delle materie prime hanno chiuso il 2025 con risultati molto eterogenei. Oro e argento hanno raggiunto nuovi massimi storici, spinti dalla domanda di beni rifugio e dalle aspettative di tassi di interesse più bassi. Al contempo, i prezzi del petrolio sono scesi dopo che l'OPEC+ ha iniziato a ridurre i tagli alla produzione e le previsioni di domanda globale si sono indebolite in vista del 2026.

Il rame, principale metallo industriale, ha continuato a salire grazie a un'offerta limitata e agli investimenti legati all'elettrificazione e alla transizione energetica. Anche il gas naturale statunitense ha registrato un aumento, sostenuto dalla domanda di esportazioni e da fattori stagionali; al contrario, i prezzi europei sono calati per l'incremento delle importazioni di GNL.



Secondo Rick de los Reyes, Portfolio Manager di T. Rowe Price, "nonostante una certa volatilità dei prezzi spot del petrolio determinata dai titoli dei giornali, i futures sul petrolio a più lunga scadenza sono rimasti stabili, rafforzando la visione a lungo termine secondo cui il rallentamento della crescita della produttività porterà alla fine a un aumento dei prezzi del greggio nel tempo". de los Reyes sottolinea inoltre che, pur mantenendo una posizione neutrale sull'oro, l'enfasi resta sulla selezione di titoli legati a temi strutturali come l'elettrificazione, la sicurezza delle risorse e le catene di approvvigionamento dei minerali critici.





Nel complesso, il trimestre ha evidenziato divergenze marcate tra i vari segmenti:



- Oro e argento hanno superato i record storici, sostenuti da preoccupazioni inflazionistiche e da un possibile calo dei tassi reali.

- Petrolio ha chiuso in ribasso, con i mercati concentrati sull'aumento dell'offerta e su prospettive di crescita più deboli.

- Rame ha guidato i metalli di base, alimentato da carenze di offerta e da interruzioni legate a incidenti minerari.

- Gas naturale negli USA è salito per la maggiore domanda di esportazione, mentre quello europeo è sceso per l'ingresso di più GNL.



- La visione a lungo termine di de los Reyes rimane ottimista: la domanda costante, il rallentamento della produttività e la disciplina di capitale dei produttori dovrebbero favorire un contesto di prezzi più solido nel medio?lungo periodo.



"Anni di sotto-investimenti, politiche commerciali mutevoli e il rapido sviluppo delle energie pulite hanno aumentato l'importanza strategica a lungo termine di molte materie prime. L'attenzione è rivolta all'identificazione di società di alta qualità posizionate per trarre vantaggio da queste tendenze di lungo periodo, investendo in modo selettivo in settori ciclicamente difficili dove anche una modesta ripresa della domanda potrebbe restringere i mercati e sostenere i prezzi degli asset. Il vero vantaggio sta nel comprendere il lungo ritmo dei cicli delle materie prime e nel sostenere le società meglio posizionate per affrontarli, conclude de los Reyes.



