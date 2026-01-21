28/01/2026 economia

Cryptovalute: i cinque driver che ridisegnano i portafogli istituzionali

Silenskyte (WisdomTree): il 2026 segna il passaggio da speculazione a ruolo strategico per le cripto nei portafogli professionali

Secondo Dovile Silenskyte, Director of Digital Assets Research presso WisdomTree, il periodo di euforia speculativa è quasi concluso; le criptovalute stanno ora entrando nella fase infrastrutturale, regolamentare e di disciplina del capitale. Il focus per gli investitori non è più decidere se inserire le cripto nei portafogli, ma individuare le funzioni precise che questi asset possono svolgere. Di seguito i cinque trend che, sempre secondo Silenskyte, modelleranno il mercato cripto nel 2026.

- Bitcoin si sta trasformando da strumento tattico a componente macro-strategica. I prodotti scambiati in borsa (ETP) fisici hanno consolidato la presenza del bitcoin nell'ambito istituzionale, mentre le condizioni macroeconomiche - elevato debito pubblico, politiche fiscali espansive e frammentazione geopolitica - alimentano la domanda di riserve non sovrane. La volatilità realizzata si è ridotta rispetto ai cicli precedenti, consentendo al bitcoin di essere valutato accanto a oro e a strumenti di copertura dall'inflazione, piuttosto che a titoli growth. Un numero crescente di CIO lo inserisce nei modelli di asset allocation come asset macroeconomico, basandosi su premi di rischio legati a scarsità, decentralizzazione e protezione contro il deprezzamento monetario.



- Ethereum passa dalla narrazione tecnologica ai flussi di cassa. La rete genera entrate ricorrenti dalle commissioni, combinando il meccanismo di burn con i rendimenti dello staking. Questo profilo, quasi azionario, permette valutazioni basate sui flussi di cassa on-chain. La diffusione dello staking liquido, ad esempio tramite Lido Staked Ether, riduce gli attriti di liquidità e rende l'esposizione più componibile, favorendo l'adozione di ETP dedicati allo staking da parte degli investitori istituzionali.

- Solana emerge come piattaforma beta ad alte prestazioni per gli investimenti istituzionali. Dopo aver superato le criticità di stabilità nel 2025, la rete si concentra su velocità e costi di transazione ridotti, diventando la scelta naturale per casi d'uso ad alta frequenza come exchange decentralizzati, pagamenti e trading on-chain. L'aumento dei validatori attivi e la maturazione dell'ecosistema di sviluppatori consolidano il ruolo di Solana come infrastruttura complementare a Ethereum, offrendo esposizione a blockchain ad alta crescita.





- La regolamentazione evolve da ostacolo a filtro di competitività. Con l'implementazione del regime europeo MiCA, l'espansione dei quadri normativi per gli ETP fisici negli Stati Uniti e l'introduzione di standard globali di custodia, la compliance diventa il criterio decisivo per accedere al capitale istituzionale. Solo le criptovalute che soddisfano requisiti di governance, trasparenza e solidità operativa potranno attrarre investimenti, concentrando il flusso di capitale in un numero limitato di asset quotati a livello globale.

- I portafogli cripto si orientano verso i panieri piuttosto che verso scommesse su singoli token. Gli ETP basati su indici di criptovalute introducono disciplina grazie a metodologie di indicizzazione, ribilanciamento sistematico e screening di governance, allineando l'esposizione cripto alle pratiche di asset allocation dei mercati azionari e delle materie prime.



"Gli ETP su panieri di criptovalute basati su regole introducono struttura e disciplina in quello che storicamente è stato un mercato guidato dal sentiment", osserva Silenskyte. "Questa dinamica dovrebbe sostenere una crescita costante delle strategie basate su panieri, integrando piattaforme di contratti intelligenti, finanza decentralizzata e infrastrutture blockchain in un approccio più simile alla moderna teoria del portafoglio".

