28/01/2026

digital

IBM lancia Enterprise Advantage, la prima consulenza asset based per l'AI

Ali (IBM): il nuovo servizio unisce AI consolidata a competenze di settore, facilitando l'integrazione e la scalabilità

IBM ha presentato IBM Enterprise Advantage, il primo servizio di consulenza "asset based". Combina strumenti di AI già testati con competenze specialistiche per costruire, governare e gestire piattaforme AI interne su misura e scalabili. Le organizzazioni possono ridisegnare i flussi di lavoro, collegare l'AI ai sistemi esistenti e ampliare l'adozione di nuove applicazioni agentiche senza modificare cloud provider, modelli di AI o infrastruttura di base. Il servizio si integra con Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM watsonx e con modelli open e closed source, valorizzando gli investimenti già presenti. IBM Enterprise Advantage accoppia la competenza tecnica e di settore dei consulenti IBM con la piattaforma di delivery basata su AI di IBM Consulting Advantage. Un marketplace di agenti e applicazioni AI specifici per settore è in continuo ampliamento; Consulting Advantage ha supportato più di 150 progetti, aumentando la produttività dei consulenti fino al 50% e consentendo risultati più rapidi ai clienti.

Pearson, operante nel settore dell'apprendimento continuo, utilizza il servizio per creare una piattaforma AI personalizzata che combina esperienza umana e assistenti agentici nella gestione quotidiana e decisionale. Un'azienda manifatturiera ha adottato Enterprise Advantage per implementare una strategia di AI generativa, identificando i casi d'uso più redditizi, testando prototipi mirati e allineando la leadership a una strategia scalabile basata sulla piattaforma. "Molte aziende stanno investendo nell'AI, ma ottenere un valore reale su larga scala resta una grande sfida", ha dichiarato Mohamad Ali, Senior Vice President e Head of IBM Consulting. Con Enterprise Advantage, IBM trasferisce il proprio modello consolidato alle aziende, combinando esperienza umana, operatori digitali e asset AI pronti all'uso, per scalare l'AI con fiducia e generare impatto concreto.

