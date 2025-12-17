24/12/2025 fare

Gli italiani dicono no al "capo artificiale": l'intelligenza artificiale ancora poco sfruttata nelle riunioni

Fogolari (ASUS): l'IA nei meeting è ancora sottoutilizzata (23%) e per renderla un alleato strategico è necessario un cambio di passo culturale e organizzativo

Una ricerca condotta da ASUS Business insieme a Research Dogma rivela che solo il 23% delle riunioni svolte dai knowledge workers italiani è considerato realmente efficace. Parallelamente, il 56% dei dipendenti non utilizza ancora strumenti basati su intelligenza artificiale per preparare o gestire gli incontri.

Il sondaggio evidenzia che il 77% dei lavoratori partecipa a 1?5 riunioni a settimana, con una media di una riunione al giorno. Le video?call sono molto diffuse: il 49% partecipa ad almeno una call settimanale e il 19% le svolge quotidianamente.

Le richieste di miglioramento sono nette. I primi cinque punti emersi sono:



- 45% dei dipendenti vuole riunioni più efficaci, focalizzate su soluzioni e risultati concreti.



- 31% chiede incontri meglio organizzati e preparati.

- 15% utilizza l'IA per preparare documenti.

- 15% usa l'IA per ottenere spunti creativi.

- 15% sfrutta l'IA per servizi di registrazione e trascrizione automatica.

Le percezioni variano per genere. Il 24% degli uomini ritiene che le riunioni siano troppe e troppo lunghe, mentre il 22?% delle donne le giudica insufficiente e poco interattiva. Queste differenze suggeriscono approcci collaborativi differenti all'interno dei team.

Le differenze generazionali sono altrettanto marcate. I lavoratori under 35, in media 30 anni, partecipano più spesso a video?call, usano maggiormente strumenti di IA per presentazioni e dimostrano maggiore fiducia nelle tecnologie digitali rispetto ai colleghi over 45.





Nonostante l'interesse per l'IA, molti dipendenti percepiscono ancora ostacoli culturali e organizzativi. Le PMI, in particolare, temono problemi di sicurezza informatica e di condivisione di dati sensibili su piattaforme IA, limitando l'adozione di soluzioni più avanzate.

"Le riunioni restano un momento cruciale per il lavoro, ma in Italia sono ancora percepite come poco efficaci. La nostra ricerca mostra che l'IA nei meeting è ancora sottoutilizzata e per renderla un alleato strategico è necessario un cambio di passo culturale e organizzativo, al fine di trasformare la tecnologia in valore concreto" afferma Lavinia Fogolari, Head of Marketing SYS di ASUS.



Per rispondere a queste esigenze, ASUS propone AI ExpertMeet, un assistente AI on?device progettato per rendere ogni incontro più produttivo. Tra le funzionalità troviamo la trascrizione automatica con riassunti dettagliati, i sottotitoli tradotti in tempo reale e la possibilità di aggiungere watermark personalizzati per proteggere la privacy e la professionalità delle video?call.

