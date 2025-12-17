24/12/2025 fare

Le PMI italiane più consapevoli dei nuovi strumenti digitali

Corti (Mastercard): la nostra responsabilità è essere il partner che guida questo cambiamento, mettendo le Piccole e Medie Imprese nelle condizioni di prosperare

Una nuova indagine di Mastercard, intitolata "Conoscere le PMI, ripensare le esperienze di pagamento", evidenzia che le PMI italiane stanno accelerando l'adozione di soluzioni di pagamento digitali, considerandole fondamentali per ottimizzare la gestione finanziaria. Il dato più significativo è la riduzione dei ritardi nei pagamenti per le imprese che utilizzano il POS: il 27% registra ritardi rispetto al 37% di chi non lo impiega, con un divario ancora più marcato nel segmento B2B (24% contro 55%).

Nel canale B2C, il 67% delle PMI preferisce i pagamenti con carta, mentre nel B2B il bonifico domina con il 91% delle transazioni; l'uso della carta scende al 28% in questo contesto. Per le spese operative, il bonifico rimane la modalità principale: è utilizzato dal 67% per servizi professionali, dal 59% per materie prime e dal 48% per forniture.



Le carte aziendali sono diffuse soprattutto tra le imprese più grandi (94?% ne possiede almeno una), ma il 53?% continua a ricorrere a carte personali per spese di viaggio e trasferta.

L'interesse per le soluzioni innovative è evidente: il 25% delle PMI valuta le carte virtuali (fino al 40?% tra le medie imprese), il 68% è attratto da programmi loyalty e rewards collegati alle carte aziendali, e il 46% cerca un accesso al credito rapido e digitale. Tuttavia, il 29% dei liberi professionisti non riceve alcuna informazione sulle carte aziendali dal proprio partner finanziario.

La sicurezza informatica è una priorità: il 32% delle PMI che vendono online ha subito un cyber?attacco, con conseguenze di blocco dell'attività e perdita di dati. In risposta, il 30% ha già stipulato un'assicurazione cyber, mentre il 39% manifesta interesse. Tra i liberi professionisti, l'85% resta senza copertura, ostacolato da costi percepiti elevati e scarsa conoscenza delle offerte.





L'adozione dell'AI è più diffusa di quanto si pensi: il 54% delle PMI utilizza già intelligenza artificiale per attività operative, il 16% prevede di introdurla a breve, e solo il 30?% ne è completamente priva.

"Lo studio traccia un ritratto affascinante e complesso dell'imprenditoria italiana. Le PMI italiane non resistono al cambiamento, lo accolgono. Chiedono però partner che li guidino con semplicità, dinamicità e supporto concreto", commenta Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard. "In un ecosistema digitale sempre più complesso, il nostro ruolo è quello di fornire strumenti affidabili e personalizzabili che rispondano alle esigenze specifiche delle imprese e favoriscano una conoscenza condivisa, garantendo spazi sicuri, resilienti e trasparenti. La nostra responsabilità, adesso, è essere il partner che guida questo cambiamento, ripensando il ruolo della finanza nella costruzione di un'economia digitale più inclusiva e mettendo le PMI nelle condizioni di prosperare".



.

