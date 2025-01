15/01/2025 leisure

AI shopping: l'evoluzione del commercio

L'AI trasforma l'eCommerce, da ricerca a shopping guidato, anche per le aziende, non solo per i consumatori

L'intelligenza artificiale sta rapidamente evolvendo, trasformando il modo in cui interagiamo con il mondo digitale, e l'eCommerce non fa eccezione. Invece di limitarsi a fornire informazioni, l'AI si sta posizionando come un vero e proprio personal shopper, in grado di comprendere le nostre esigenze e di gestire autonomamente gli acquisti.

Un esempio lampante di questa evoluzione è la recente integrazione tra Perplexity e Shopify. Questa collaborazione permette agli utenti di ricercare e acquistare prodotti direttamente tramite un'interfaccia di conversazione con l'AI, aprendo nuove possibilità per l'esperienza di shopping online. Piuttosto che un semplice motore di ricerca, l'AI si trasforma in un assistente personale, capace di dialogare con noi, comprendere le nostre preferenze e indirizzarci verso le scelte migliori.

Questa transizione rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui gli agenti AI non si limiteranno a fornirci contenuti, ma agiranno per soddisfare concretamente i nostri bisogni. La possibilità di dialogare con questi strumenti permette loro di anticipare le nostre esigenze e di accedere alle soluzioni più adatte, eliminando la necessità di navigare tra siti eCommerce complessi.







Per i venditori che utilizzano la piattaforma Shopify, questa integrazione rappresenta un'opportunità unica per posizionarsi in questa nuova era del commercio online. Essere presenti nelle scelte suggerite dagli agenti AI diventa fondamentale per rimanere competitivi in un mercato in continua trasformazione.

La collaborazione tra Perplexity e Shopify non è solo un piccolo passo, ma un indicatore di una trasformazione epocale del commercio elettronico.



C'è poi l'avanzata di Alibaba.

Accio, il motore di ricerca business-to-business (B2B) di Alibaba International è utilizzato a livello mondiale da oltre 500.000 piccole e medie imprese, eppure è stato lanciato solo scorso novembre 2024.

Basato sull'intelligenza artificiale e dedicato al sourcing di prodotti, Accio consente di indicizzare milioni di fornitori in tutto il mondo con l'obiettivo di collegare le PMI acquirenti ai partner ideali per trasformare le loro idee di prodotto in progetti di successo. Ci sono 7.600 categorie di prodotti, è stato addestrato su oltre 200 milioni di parametri specifici nell'e-commerce a livello mondiale.



Il percorso è stato tracciato e l'eCommerce è destinato a cambiare.