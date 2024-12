I 10 prodotti tech del 2024 (secondo Gigi Beltrame)

Ideale per produttività e mobilità .

Indiana Jones e l'antico Cerchio – Videogioco action-adventure che combina esplorazione, enigmi e combattimenti. Ambientato in un'avventura epica, promette un'esperienza immersiva per i fan della saga .

Kindle Colorsoft – E-reader innovativo con display a colori e tecnologia e-ink avanzata. Leggero e compatto, è perfetto per la lettura di libri, riviste e fumetti in qualsiasi condizione di luce .

Logitech M196 – Mouse compatto ed economico, progettato per un uso quotidiano. Offre precisione, comfort e una batteria di lunga durata, ideale per lavoro e studio .

HP OmniBook Ultra Flip 14 – Convertibile versatile con prestazioni elevate, schermo touch flessibile e processore di ultima generazione. Adatto sia per lavoro creativo che per intrattenimento .

Samsung Galaxy S24 Ultra – Smartphone top di gamma con funzionalità AI avanzate, fotocamera professionale e display AMOLED ad alta frequenza. Offre prestazioni eccellenti e durata della batteria ottimizzata .

Apple Vision Pro – Visore per realtà aumentata e virtuale con display ad alta risoluzione e sistema operativo dedicato. Progettato per esperienze immersive in gaming, lavoro e intrattenimento .

Ray-Ban Meta Smart Glasses – Occhiali intelligenti con funzionalità audio e video integrate. Offrono registrazione video, riproduzione musicale e assistente vocale, mantenendo un design alla moda .

RedMagic 10 Pro – Smartphone gaming con SoC Snapdragon 8 Elite, schermo OLED a 144 Hz e sistema di raffreddamento avanzato. Progettato per offrire prestazioni massime per i giocatori più esigenti .