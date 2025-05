Marco Fanizzi torna alla guida di Dell Technologies Italia

Un focus particolare riguarderà l'accompagnare i clienti nell'adozione e nell'implementazione delle soluzioni di Intelligenza Artificiale (AI), un'area strategica cruciale per il futuro delle imprese. Fanizzi è noto per il suo approccio orientato ai clienti, ponendo grande attenzione alla valorizzazione delle persone e alla costruzione di team capaci di performance elevate. Queste qualità saranno fondamentali nel suo nuovo ruolo. Prima di questo atteso rientro, Marco Fanizzi ha ricoperto ruoli di rilievo in altre realtà. Dal 2019 al 2024 è stato senior vice president di Commvault, con responsabilità estese alle aree EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e APJ (Asia Pacifico e Giappone). Un'esperienza significativa che gli ha permesso di operare su scala globale. Precedentemente, ha lavorato come chief revenue officer in Namirial.

Durante la sua permanenza, questa società tecnologica, acquisita da Bain Capital, è diventata uno degli unicorni Italiani, un traguardo importante nel panorama delle startup. Il legame con Dell Technologies e la sua storia precedente è profondo. Tra il 2016 e il 2019, Fanizzi ha già ricoperto il ruolo di vice president sales & general manager Enterprise Sales proprio in Dell Technologies Italia. E ancora prima, è stato amministratore delegato e direttore generale di EMC Italia, società poi confluita in Dell Technologies. Con oltre trent'anni di carriera nel settore IT e tecnologico, Marco Fanizzi ha maturato una vasta conoscenza lavorando con aziende leader come Symantec, Sun Microsystems e Italtel.

Questa lunga esperienza gli ha fornito una profonda comprensione sia dei mercati nazionali che internazionali. Vanta inoltre una solida competenza nella guida di processi di innovazione e cambiamento, elementi indispensabili nel contesto tecnologico attuale. Dal punto di vista personale, Marco Fanizzi ha 57 anni, è sposato e padre di due figli. Coltiva una passione per l'innovazione e il mondo delle start-up, dimostrando un impegno concreto nel supportare i giovani talenti che si affacciano al mondo digitale. Al di fuori dell'ambito professionale, trova equilibrio e ispirazione nella vela e nel golf, sport che in qualche modo riflettono la sua determinazione e l'attenzione ai dettagli che lo caratterizzano anche nel lavoro. Questo mix di esperienza consolidata, visione strategica orientata all'AI e passione per l'innovazione sembra il giusto connubio per affrontare le sfide future del mercato italiano.