Dazi USA fermati da un giudice: Wall Street e Asia volano

Ha ritenuto che il presidente avesse oltrepassato i suoi poteri costituzionali nell'imporre dazi così estesi su importazioni dai partner commerciali degli Stati Uniti. L'autorità di legiferare in materia di tariffe spetta in primis al Congresso USA. Questo sviluppo offre un barlume di speranza. Forse il presidente potrebbe ripensare alle minacce di dazi più alti che avevano preoccupato gli operatori economici globali.





La Casa Bianca ha reagito rapidamente. Ha presentato ricorso contro la decisione. La battaglia legale potrebbe anche arrivare fino alla Corte Suprema. Ciò nonostante, la sentenza attuale rimuove nell'immediato un grosso punto interrogativo. Se il verdetto venisse confermato o se la disputa si protrasse a lungo, verrebbe meno uno dei rischi maggiori che pesavano sui mercati finanziari. Questo aumenterebbe senza dubbio la propensione degli investitori verso asset più rischiosi, come le azioni.





Uno scenario simile potrebbe pure spingere i partner commerciali degli Stati Uniti a mettere in pausa i negoziati in corso con la Casa Bianca. Aspetterebbero l'esito della vicenda legale. Ciononostante, si deve considerare che l'ordinanza del tribunale non blocca i dazi già esistenti o quelli su settori specifici. Esistono altre strade legali per il presidente per imporre tariffe, sia generalizzate che mirate per paese. Questa sentenza è un ostacolo per i piani tariffari e aumenta l'incertezza sul quadro futuro, ma potrebbe non cambiare il risultato finale per molti dei principali partner commerciali USA.





Gli investitori hanno accolto la notizia con favore. Hanno abbracciato le azioni:

- Il Nikkei giapponese è salito rapidamente dell'1,7%;

- Le azioni sudcoreane hanno guadagnato l'1,8%, raggiungendo un massimo di nove mesi;

- L'indice più ampio delle azioni dell'Asia-Pacifico fuori dal Giappone ha registrato un aumento dello 0,5%;

- Le blue chips cinesi si sono rafforzate dello 0,6%.

Le onde positive si sono sentite in tutto il mondo. I futures sull'EUROSTOXX 50 sono cresciuti dell'1,3%. Quelli sul FTSE hanno guadagnato lo 0,8%. I futures sul DAX sono saliti dell'1,1%.





Anche i mercati USA in apertura si preannunciavano forti. I futures sullo S&P 500 sono saliti dell'1,6%. I futures sul Nasdaq hanno guadagnato il 2,0%. Quest'ultimo indice era già stato spinto in alto da un altro fattore positivo: gli utili di Nvidia. La società ha battuto le stime di vendita. Questa regina dell'AI ha pure previsto ricavi robusti per il trimestre in corso. Le sue azioni sono salite del 4,4% dopo la chiusura dei mercati ufficiali. Questa notizia ha bilanciato parzialmente un'altra informazione. Si è parlato di un ordine della Casa Bianca.



Avrebbe chiesto alle aziende USA che progettano semiconduttori di smettere di vendere software a gruppi cinesi. Un'altra notizia separata riportava che gli Stati Uniti avrebbero sospeso alcune vendite alla Cina. Riguardavano tecnologie critiche. Tra queste motori a reazione, semiconduttori e certe sostanze chimiche.





La notizia della sentenza ha impattato sulle valute considerate rifugio. Il dollaro USA è salito dello 0,7% sul franco svizzero. Il cambio è arrivato a 0,8327. Ha guadagnato lo 0,7% sullo yen giapponese, a quota 145,86. L'euro è sceso dello 0,4% a 1,1245 dollari. I rendimenti sui titoli del Tesoro USA a 10 anni sono aumentati di 3 punti base. Hanno raggiunto il 4,51%. I mercati hanno ulteriormente ridotto l'ipotesi di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve nel breve termine.







I verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve hanno mostrato una preoccupazione diffusa. Quasi tutti i partecipanti hanno commentato il rischio che l'inflazione potesse rivelarsi più persistente del previsto. Questo rischio era legato anche alle tariffe imposte dal presidente Trump. La decisione del tribunale potrebbe, in questo senso, allentare parzialmente la pressione sull'inflazione derivante dai costi delle importazioni.