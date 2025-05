Il futuro della pensione in Italia: nasce PreviYoung per i giovani

Le proiezioni ci dicono che entro il 2050, oltre un terzo degli abitanti del nostro Paese avrà superato i 65 anni. Al contempo, il numero di persone attivamente impegnate nel lavoro diminuirà drasticamente. Oggi, il rapporto tra chi lavora e chi è in pensione si attesta su 1,4 a 1. Le stime indicano che scenderà pericolosamente fino a un 1 a 1. Questo squilibrio strutturale mette sotto pressione il sistema pensionistico basato sulla ripartizione.

Già ora si assiste a una progressiva contrazione dei cosiddetti tassi di sostituzione. Questo termine indica il rapporto tra l'importo dell'ultima retribuzione percepita e l'assegno pensionistico. Entro il 2050, un lavoratore dipendente potrebbe ritrovarsi con una pensione pari a circa il 60% dell'ultimo stipendio. Per i lavoratori autonomi, la percentuale scende ulteriormente, potendo arrivare al 50%. In questo scenario, la previdenza complementare non è più un'opzione, ma diventa una componente essenziale per poter mantenere un tenore di vita adeguato una volta terminata l'attività lavorativa.

Eppure, coloro che più beneficerebbero di un'azione precoce in questo senso, i giovani, sono spesso i meno informati e consapevoli delle opportunità che la previdenza complementare offre. PreviYoung nasce proprio per superare questo ostacolo, avvicinando le nuove generazioni al concetto di pianificazione finanziaria per il futuro fin dalla tenera età. Offre strumenti pratici per edificare un futuro più sicuro.

Questo progetto guarda lontano. PreviYoung è il risultato di un lavoro congiunto, una vera e propria co-progettazione avviata nel 2024. Ha visto collaborare Previverso e gli esperti in risorse umane di AIDP. L'obiettivo era ripensare il ruolo della previdenza in Italia. Si voleva capire come le aziende e le famiglie potessero contribuire attivamente a costruire un futuro più solido per i giovani.

Il percorso di ideazione ha coinvolto diverse esperienze e ha raccolto bisogni concreti.

Ci sono stati i genitori preoccupati per il domani dei propri figli. Le aziende attente al benessere dei propri dipendenti. Gli HR consapevoli del valore sociale ed educativo della previdenza. È un impegno condiviso, capace di generare effetti positivi non solo sul singolo, ma anche sull'impresa e sull'intero Paese. PreviYoung sarà messo a disposizione di tutte le aziende del network Previverso interessate a offrire questa preziosa opportunità ai figli dei propri collaboratori.

PreviYoung si presenta come una soluzione facile, educativa e sostenibile. È un'opportunità creata per i giovani, pensata per permettere a un capitale di crescere nel tempo, aiutandoli ad affrontare con maggiore serenità le sfide che li attenderanno.

- È semplice, grazie a un'esperienza completamente digitale e intuitiva;

- È sostenibile, perché supporta la genitorialità e promuove la parità di genere;

- È educativo, in quanto accompagna i ragazzi fin da subito nell'apprendimento di un concetto fondamentale: l'investimento consapevole, che sarà un compagno di viaggio prezioso per tutta la carriera lavorativa.



Adottare PreviYoung rappresenta una scelta che va oltre l'etica. È una strategia concreta per implementare un welfare aziendale efficace. Prendersi cura delle famiglie dei dipendenti contribuisce in maniera indiretta all'Attraction e Retention dei talenti. Questo benefit parla direttamente alla dimensione familiare delle persone, rafforzando il legame con l'organizzazione. Genera impatti positivi sulla motivazione e sul senso di appartenenza all'azienda.

Essere in linea con i criteri ESG è oggi una priorità irrinunciabile per le imprese moderne. PreviYoung valorizza in modo particolare la dimensione sociale. Può contribuire attivamente al raggiungimento di certificazioni importanti, come quella per la parità di genere e genitorialità (UNI/PdR 125:2022). È un impegno tangibile che risponde anche agli standard richiesti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).



Tutto questo rafforza notevolmente la responsabilità sociale dell'impresa.

Patrizia Fontana, fondatrice e presidente di Talents in Motion, commenta: “PreviYoung è la prima soluzione sviluppata in co-design tra i Direttori HR e il team Previverso, fondendo le competenze tecniche in ambito previdenziale con l’esperienza concreta maturata dalle aziende. Questa sinergia ci fa guardare con fiducia al futuro: siamo convinti che PreviYoung aiuterà i giovani a compiere scelte previdenziali più consapevoli, colmando l’attuale gap informativo. PreviYoung non è quindi solo un prodotto: è un atto di responsabilità e visione, il miglior investimento che un genitore possa destinare al futuro dei propri figli.”

Marco Basilico, Responsabile della Direzione Istituzionali e Previdenza di Arca Fondi SGR, aggiunge: “Grazie a condizioni favorevoli e a possibili vantaggi fiscali, le famiglie possono iniziare con piccoli versamenti e costruire nel tempo un capitale importante.



Ma soprattutto, PreviYoung insegna fin da subito il valore del risparmio e dell’investimento.”