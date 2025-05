Banca Ifis lancia Ifis Sport per il credito alle società sportive

Tra queste, anticipi di credito, fideiussioni e operazioni di confirming, strumenti pensati per le esigenze concrete delle organizzazioni sportive.

Questa mossa strategica arriva in un momento di grande fermento per lo sport italiano.

L'impegno di Banca Ifis verso il mondo dello sport va oltre la semplice erogazione di credito. Come evidenziato dal presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, questa iniziativa si inserisce in un progetto di osservazione e comprensione approfondita del sistema sportivo nazionale. Dal 2022 è attivo l'Osservatorio sullo Sport System Tricolore, una piattaforma per analizzare e studiare il settore. Un dato concreto emerso è l'investimento di 7 milioni di euro in progetti legati allo sport. Da questo impegno sono già derivati risultati tangibili, inclusi 160 mila euro destinati a borse di studio per giovani promesse.

Sarà interessante vedere se l'esempio di Banca Ifis potrà ispirare altre istituzioni finanziarie a esplorare questo mercato. Si tratta senza dubbio di un piano ambizioso, che segna potenzialmente l'inizio di una nuova fase per il supporto finanziario allo sport in Italia. Investire in questo settore presenta molteplici vantaggi; l'accesso facilitato al credito potrebbe amplificarli ulteriormente, sostenendo la crescita di società e atleti.