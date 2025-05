Borse europee in rialzo dopo rinvio dazi USA su Europa

La Corte di Cassazione ha sollevato d'ufficio una questione sulla correttezza dell'impugnazione di una sentenza di primo grado. Tale sentenza riguardava la restituzione del canone versato nel 1998, un punto cruciale che allunga i tempi per l'azienda nell'incassare circa 1 miliardo di euro.

Sul fronte dei dati macroeconomici nell'Eurozona, maggio ha segnato segnali di miglioramento. La fiducia delle imprese industriali è salita a -10,3 da -11. Anche quella delle famiglie ha visto un incremento, raggiungendo -15,2 da -16,6, in linea con le stime preliminari. La fiducia delle aziende di servizi è diminuita solo marginalmente, attestandosi a 1,5. L'indice di situazione economica (ESI) della Commissione UE è salito a 94,8, superando le aspettative (94,1) e il dato precedente (93,8).

Il collocamento del BTP Italia, iniziato stamattina, ha registrato un avvio solido.

La prima giornata si è chiusa con una domanda da parte della clientela retail pari a 3,14 miliardi di euro, dimostrando un forte interesse.

La seduta ha visto un frazionale ribasso per l'Euro contro il Dollaro USA. La coppia Euro / Dollaro USA ha lasciato sul terreno lo 0,54%. Anche l'Oro ha perso terreno, scambiando a 3.293,9 dollari l'oncia con un ritracciamento dell'1,46%. Profondo rosso per il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 60,5 dollari per barile, segnando un netto calo dell'1,65%.

Lo Spread tra il BTP decennale italiano e il Bund tedesco è tornato a salire. Si è attestato a +97 punti base, con un aumento di 2 punti base. Il rendimento del BTP decennale è pari al 3,46%.

Tra le principali Borse europee, Francoforte ha mostrato un ampio vantaggio, chiudendo con un progresso dello 0,83%.

Londra ha compiuto un piccolo passo in avanti, registrando un aumento dello 0,69%. Parigi, al contrario, è rimasta sostanzialmente invariata sui livelli della vigilia.

Piazza Affari a Milano ha archiviato la giornata con un guadagno frazionale. L'indice FTSE MIB ha segnato un +0,34%. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share ha compiuto un piccolo scatto in avanti, arrivando a 42.635 punti. Leggermente positivo anche il FTSE Italia Mid Cap (+0,47%). Allo stesso modo, il FTSE Italia Star ha registrato un frazionale progresso (+0,57%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione si sono distinte:

- Prysmian, con un importante progresso del 4,56%;

- Amplifon, che ha mostrato un incremento del 2,60%;

- Nexi, che ha evidenziato un bel vantaggio del 2,48%;

- Leonardo, con un ampio progresso del 2,34%.



I ribassi più marcati tra le grandi capitalizzazioni si sono invece verificati su:

- Telecom Italia, che ha archiviato la seduta a -2,17%;

- Tenaris, che ha mostrato un piccolo decremento dell'1,31%;

- Pirelli, che ha ceduto un modesto -0,99%;

- Azimut, con un calo frazionale dello 0,92%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap figurano:

- Fincantieri (+5,44%);

- TXT E-solutions (+4,91%);

- Maire (+2,16%);

- Juventus (+2,16%).

Le peggiori performance nel FTSE MidCap sono state registrate su:

- RCS, che ha chiuso a -3,01%;

- Zignago Vetro, che è sceso del 2,30%;

- Banco di Desio e della Brianza, che è sceso dell'1,69%;

- Mondadori, che ha segnato un -1,59%.