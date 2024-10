BookCity Milano 2024 dall’11 al 17 novembre

Come ogni anno, le iniziative di BookCity per il Sociale raggiungono anche gli ospedali milanesi e i loro reparti: lunedì 12 novembre alle 14.00 al Policlinico San Donato, un incontro sulla Scrittura & fotografia terapeutica. La creatività che cura, con Alessia Spina, Riccardo Musacchi e Nathasha Udugampolage, per esplorare l’uso di scrittura e fotografia nella pratica clinica, con una panoramica sulle caratteristiche della scrittura espressiva; segue un’esercitazione guidata di scrittura e fotografia terapeutica. Giovedì 14 novembre alle 16.00 all’Ospedale Niguarda, grazie all’Associazione MEDICINEMA, la proiezione del film In guerra per amore e la presentazione del libro Malati di libertà; al Dipartimento di Salute Mentale di Niguarda Presidio di Corso Plebisciti, sabato 16 novembre alle 10.00, un incontro con Giuseppe Di Chiara e il suo Il dono dell’altro. Verso il narratore psicoanalitico. Inoltre, nei reparti ospedalieri, tante letture ad alta voce a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura - Area Biblioteche del Comune di Milano presso gli Ospedali del Gruppo Policlinico San Donato, San Raffaele, Galeazzi, Sant’Ambrogio e negli Ospedali San Carlo e San Paolo. Presso la Fondazione Tog, che offre cure specialistiche ai bambini e ai ragazzi con gravi patologie neurologiche, sabato 16 novembre, presentazioni di libri con Ivan Scalfarotto, Daria Bignardi e Emanuele Bezzecchi.

Diversi appuntamenti anche nei luoghi dell’accoglienza: a Casa Jannacci, mercoledì 15 novembre alle 18.00, si parla di Disuguaglianza e libertà: Nelson Mandela e il suo sogno di un’Africa più inclusiva, a partire dalle ultime riflessioni del leader della dissidenza russa, Aleksej Naval’nyj. Domenica 17 novembre alle 16.30, alla Ronda Carità e Solidarietà, la presentazione del libro I Sopravviventi, di Girolamo Grammatico, che ripercorre la sua esperienza come educatore in un rifugio per persone senza dimora a Roma. Mercoledì 15 novembre alle 15.00 al Museo Martinitt e Stelline un incontro sulle figure che Milano ha scelto di ricordare intitolando loro parchi e giardini, a cura di Fondazione Amici del Trivulzio Martinitt e Stelline Onlus. Diversi gli incontri anche al Castello Sforzesco, Biblioteca d’Arte: mercoledì 15 novembre alle 17.00, Le parole giuste fanno stare bene le persone, con Cristina Caboni, Lorenza Gentile e la moderazione di Christian Mascheroni, a cura di IEO Book Club - Il Circolo delle Storie; sabato 16 novembre alle 14.00, Milano è ancora un città da elogiare?, un dialogo tra Francesca Ambrosoli, Alberto Belli Paci, don Serafino Marazzini, Elena Buscemi, Massimiliano Finazzer Flory, Anna Scavuzzo e Cristiana Bonzi. Alla Fondazione IBVA: martedì 12 novembre alle 18.30, Niccolò Zancan, autore di Antologia degli Sconfitti, con il giornalista Alessandro Gilioli; e sabato 16 novembre alle 17.00 un dialogo tra Moni Ovadia e Lello Naso, sulla dignità di chi viene giudicato a partire da Tzimtzum. Il 13 novembre alle 18.00, al Bar Girevole del Centro San Fedele, reading scenico dal libro Apeirogon, curato dai lettori Letture ad Alta voce. Alla Caritas Ambrosiana, sabato 16 novembre, alle 10.00 reading scenico curato da alcuni detenuti all’interno del Carcere di San Vittore, insieme agli studenti della Scuola del Fare di Napoli. Alla Casa della Carità, mercoledì 13 novembre alle 17.30, restituzione del lavoro svolto dagli studenti del Liceo Luigi Cremona insieme ai detenuti di San Vittore. Partecipano inoltre le Case delle Associazioni e del Volontariato di Municipio 1, 2, 5, 7, 8 e 9.

BCZ e BookCity per le Scuole

Per il terzo anno consecutivo, all’interno del programma BookCity per le Scuole, torna l’appuntamento con BCZeta, istruzioni per l’autogestione di manifestazioni culturali: quanto è difficile progettare un palinsesto culturale? Quali temi vale la pena approfondire? Qual è il modo migliore per comunicarli? Sono 20 gli studenti e le studentesse di tre scuole superiori milanesi e una piemontese che hanno accolto l’invito di BCM e del Sistema Bibliotecario di Milano e hanno curato il palinsesto di eventi della Biblioteca Oglio durante i giorni della manifestazione. Venerdì 15 novembre: alle 10.30 Che cos’è la libertà artistica?, con Enrico Rassu e Francesco Zendri; alle 17.00 Videogames: è tempo perso?, con Luca Zorloni, Cesare Alemanni e Annella Bartolomeo; alle 18.00 Ombra del crimine: ciò di cui nessuno parla, con Adolfo Ceretti. Sabato 16 novembre: alle 12.30 Buona la prima?, con Germano Lanzoni, per scoprire cosa si prova a stare su un palco, dietro a una telecamera o uno schermo, in collaborazione con la Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti; alle 15.00 Salute mentale nei giovani: dietro le quinte, con Jessica M. Masucci e Daniele Mencarelli.

Da oltre dieci anni BookCity per le Scuole mette in contatto il mondo dell’editoria e quello della scuola, per promuovere il libro e la lettura nelle classi; sono 150 i progetti dedicati a oltre 1000 classi di Milano e della Città Metropolitana. L’edizione 2024 coinvolge numerosi autori e autrici: da Paolo Roversi a Lodovica Cima a Bianca Chiabrando. Tra le tante proposte accolte, oltre ai percorsi umanistici e letterari, un’attenzione particolare è dedicata alle discipline STEM, con laboratori di matematica, di chimica, di neurobiologia, di fisica e un rilievo particolare lo ha la sostenibilità nella sua triplice declinazione ambientale, economica e sociale, così come momenti di approfondimento su temi d’attualità.

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze

Mercoledì 13 novembre alle 18.00 al Palazzo Assolombarda di Gio Ponti l’incontro Barilla, Ferrari e Prada: i grandi marchi del Made in Italy nella collana curata da Annarita Briganti, dal food and beverage all’automotive fino al mondo della moda e del lusso, un omaggio alla qualità italiana in diversi settori, con la curatrice, Nicola Corradi e Roberto Pagliari.

BookCity in Lombardia

BCZ e BookCity per le Scuole

BookCity in Lombardia

Dopo le due edizioni a Cremona e a Lodi nel 2023, BookCity continua a crescere e raggiunge anche Como, Monza e Pavia, alimentata dal desiderio di incoraggiare le connessioni, che già esistono, tra questi centri, secondo la stessa prassi che per anni è stata attuata in città, che si traspone su scala regionale, in una relazione osmotica di scambio reciproco.

BookCity in Lombardia

Dopo le due edizioni a Cremona e a Lodi nel 2023, BookCity continua a crescere e raggiunge anche Como, Monza e Pavia, alimentata dal desiderio di incoraggiare le connessioni, che già esistono, tra questi centri, secondo la stessa prassi che per anni è stata attuata in città, che si traspone su scala regionale, in una relazione osmotica di scambio reciproco.

Per la prima edizione di BookCity Milano anche a Como, un programma dedicato a Guerra e Pace: Nello Scavo racconterà la storia vera dello ‘Schindler’ ucraino; Lucia Valcepina narra la vita dell’artista Carla Badiali, in cerca della ‘primordiale bellezza’ tra gli orrori del fascismo. Mario Schiani porterà la storia di Ibu, un giovane originario della Guinea. Siegmund Ginzberg rileggerà il passato alla luce dell’attualità, tra guerre atroci e paci ambigue. Marzio G. Mian presenterà un reportage dalla Russia. Questi e molti altri incontri nel palinsesto di BookCity Milano anche a Como, realizzato in collaborazione con l’associazione Parolario e il Teatro Sociale di Como.

Per la prima edizione di BookCity Milano anche a Como, un programma dedicato a Guerra e Pace: Nello Scavo racconterà la storia vera dello ‘Schindler’ ucraino; Lucia Valcepina narra la vita dell’artista Carla Badiali, in cerca della ‘primordiale bellezza’ tra gli orrori del fascismo. Mario Schiani porterà la storia di Ibu, un giovane originario della Guinea. Siegmund Ginzberg rileggerà il passato alla luce dell’attualità, tra guerre atroci e paci ambigue. Marzio G. Mian presenterà un reportage dalla Russia. Questi e molti altri incontri nel palinsesto di BookCity Milano anche a Como, realizzato in collaborazione con l’associazione Parolario e il Teatro Sociale di Como.

La seconda edizione cremonese di BCM riporta in città Matteo Caccia e Stefano Bartezzaghi, che quest’anno affronteranno il tema delle Mappe, con Luigi Farrauto, Giovanni Diamanti e Lina Bolzoni. Tra gli ospiti anche Elena Cappellini e le Ri-letture di Roland Barthes, Eva Cantarella e la sua Antigone, Carlo Cottarelli e i retroscena della politica, Stefano Jacini e La cuoca di Radetzky, Giulia Marchetti sugli effetti degli antibiotici con Eliana Liotta; questi e molti altri, tra fumetti e letture per l’infanzia, per un palinsesto realizzato in collaborazione con Giovani in centro, grazie al PAF - Porte Aperte Festival e al Patto per la lettura del Comune di Cremona.

