Inflazione: nell'area euro sale al 2,5% a gennaio 2025

Al contrario, le inflazioni più elevate si sono verificate in Ungheria (5,7%), Romania (5,3%) e Croazia (5,0%). Rispetto a dicembre 2024, l'inflazione annuale è diminuita in otto stati membri, è rimasta stabile in quattro ed è aumentata in quindici. Analizzando le componenti che hanno contribuito maggiormente all'inflazione dell'area euro a gennaio 2025, i servizi si sono distinti con un +1,77 punti percentuali (pp), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+0,45 pp), energia (+0,18 pp) e beni industriali non energetici (+0,12 pp). Ecco una panoramica dei tassi di inflazione (%), misurati dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC): 1. Ungheria: 5,7% 2. Romania: 5,3% 3. Croazia: 5,0% 4. Polonia: 4,3% 5. Slovacchia: 4,2% In sintesi, l'inflazione nell'area euro ha visto un leggero incremento a gennaio 2025, spinta principalmente dai servizi. Mentre alcuni paesi registrano tassi più contenuti, altri, come l'Ungheria e la Romania, mostrano cifre più elevate, riflettendo una certa eterogeneità all'interno dell'UE.