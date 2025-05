Un balzo in avanti non indifferente, che dipinge un quadro di ripresa più solido per la locomotiva d'Europa.

Dietro questo miglioramento ci sono sviluppi positivi registrati nel mese di marzo 2025.

In particolare, sia la produzione manifatturiera sia le esportazioni hanno segnato un incremento più marcato di quanto era stato ipotizzato in un primo momento, come spiegato dalla presidente dell'Ufficio di statistica, Ruth Brand. Questo slancio finale del trimestre ha fatto la differenza. Una crescita che, se confermata anche nei prossimi mesi, potrebbe dare un segnale di fiducia per tutta l'area dell'euro.